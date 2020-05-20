19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, salgın nedeniyle kısıtlı törenlerle kutlandı. Maskeler takıldı. Sosyal mesafe kuralları da tam olarak uygulandı.
Akşam ise coşku evlere taşındı. Herkes balkonlara çıktı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm Türkiye tek yürek, tek ses oldu, İstiklal Marşı'nı okumaya başladı.
YILLIK GURUR
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanı düşmandan kurtarmak için İstanbul'dan Samsun'a çıktığı 'istiklal' yolculuğu 101 yılı geride bıraktı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, dün tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Coronavirüs salgını nedeniyle evde kalan milyonlarca vatandaş, balkonlarını Türk bayrağı ile donattı.
Rize'de Tuğçe Akıncı (8) Bandırma Vapuru'nu simgeleyen tekne ile kıyıya çıktı.
19.19'DA TEK SES TEK YÜREK
Tüm Türkiye, dün saat 19.19'da balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nın okudu.
BALKONLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI
Gençler ve çocuklar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'na eşlik etti.
Bandırma Vapuru önünde İstiklal Marşı seslendirildi.