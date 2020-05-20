19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, salgın nedeniyle kısıtlı törenlerle kutlandı. Maskeler takıldı. Sosyal mesafe kuralları da tam olarak uygulandı.Akşam ise coşku evlere taşındı. Herkes balkonlara çıktı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm Türkiye tek yürek, tek ses oldu, İstiklal Marşı'nı okumaya başladı.