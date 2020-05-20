



AŞI BAHARDA

Ülkeler Corona aşısı çalışmasına başladı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Türkiye'de aşı 2021'in baharında hazır olacak. Aşı çalışmalarında 3. aşamaya geldik. Çalışmalar artık hayvanlar üzerinde denenecek" ifadesini kullandı.



BURAK ERDEM ÇELİK



CAN KAYBI 28'E DÜŞTÜ

Sağlık

Bakanlığı, son 24 saatte bin 22 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 28 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 22 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısının 151 bin 615, toplam can kaybının 4 bin 199 olduğunu açıkladı. Dün, bin 318 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 112 bin 895 oldu.



AREFE MARKET KASAP AÇIK

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi. Buna göre, sadece Arefe günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. 4 günlük kısıtlama süresince fırınlar açık olacak. 24 Mayıs'ta şehit kabirleri ziyaret edilebilecek.