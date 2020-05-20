Yurdum insanı, virüse aldırmadı. Antalya'da dün yaşanan olay, polisiye filmlerini aratmadı. Muratpaşa İlçesi'ne bağlı Yeşildere ve Kızılarık Mahalleleri, virüs nedeniyle karantinaya alındı. Mahalle girişine demir korkuluklar çekilirken polis 7/24 nöbet tutmaya başladı.
Madde bağımlısı Aziz G. ise mahalleye kanalizasyondan ulaşmaya çalıştı. Kanalda mahsur kalınca, bağırıp yardım çağırdı. Olay yerine giden ekipler, kanalizasyonda gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı! Merdiven yardımıyla çıkartılan Aziz G.'ye 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.
Polis, aynı bölgede karantinayı aşmaya çalışan iki kişiyi daha yakaladı.Yere yatırılan şüpheliler, "Terörist miyiz, torbacı mıyız" diyerek ayakkabılarını fırlattı. İkisine de 3 bin 150'şer lira para cezası yazıldı.
Kanalizasyon kapağını açan polis ekipleri şaştı kaldı!
TAMAMEN DUYGUSAL
Karantinayı hiçe sayanlardan biri de 29 yaşındaki Bülent G.'ydi. Demir bariyerleri aşmak isteyen genç, kısa sürede polise enselendi. 3 bin 150 TL para cezasını duyunca ağlamaya başlayıp "Ben bir şey yapmadım abi, demirden düşmedim yoldan gidiyordum" diye ağlayarak sitem etti.
Bülent G. para cezasını duyunca gözyaşlarına boğuldu.
28 BİN KİŞİYE CEZA
İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında karara uymayan toplam 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.
ŞOV-19
Corona geldi, şov bitti! 6 farklı ülkeden 45 animatör ve dansçı, otellerde sahne şovu sergilemek için Antalya'ya geldi. Salgın nedeniyle oteller kapanınca, hepsi karantinaya girdi. Her biri, formlarını korumak için çalışmalarını sürdürmeyi ihmal etmedi. Dansçılar, karantina sürecinde antrenmanlarını aksatmıyor.
AMAN DOKTOR
Kütahya Tavşanlı'da berberleri denetleyen bir doktorda Corona'ya rastlandı. 50 berber ile çalışanı karantinaya alındı. Hepsinin testi negatif çıktı.
1 ANJİYO 47 VİRÜS KABUSU
Gaziantep İslahiye'de Ö.S.'ye (63), anjiyo yapıldı. 3 gün sonra göğüs ağrısı çeken S.'nin virüs testi pozitif çıktı. Hastayı evinde ziyaret edip geçmiş olsun diyen 47 kişi karantinaya alındı.
İNGİLTERE'DE HAZIR
İngiltere'de Oxford Üniversitesi, Corona'ya karşı geliştirdikleri aşıyı fareler ve maymunlar üzerinde denedi. Aşının virüse karşı kısmi bir koruma sağladığı belirlendi. Hükümet, ilaç firması AstraZeneca ile 100 milyon doz üretim için anlaştığını ve ilk 30 milyonun Eylül ayına kadar İngiltere içinde dağıtılacağını açıkladı.
AŞI BAHARDA
Ülkeler Corona aşısı çalışmasına başladı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Türkiye'de aşı 2021'in baharında hazır olacak. Aşı çalışmalarında 3. aşamaya geldik. Çalışmalar artık hayvanlar üzerinde denenecek" ifadesini kullandı.
BURAK ERDEM ÇELİK
CAN KAYBI 28'E DÜŞTÜ
Sağlık
Bakanlığı, son 24 saatte bin 22 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 28 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 22 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısının 151 bin 615, toplam can kaybının 4 bin 199 olduğunu açıkladı. Dün, bin 318 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 112 bin 895 oldu.
AREFE MARKET KASAP AÇIK
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi. Buna göre, sadece Arefe günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. 4 günlük kısıtlama süresince fırınlar açık olacak. 24 Mayıs'ta şehit kabirleri ziyaret edilebilecek.