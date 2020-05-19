KADİR GECESİ DUA OKUMANIN ÖNEMİ

Kadir Gecesinde dua sünnettir. Kadir Gecesi duaların kabul olunduğu mübarek anlardan biridir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'an okuyup da dua ederse güzel olur. Kur'an- Kerim nazil olmaya başladığı gece olan Kadir Gecesi'nde Kur'an okumak gerekir.'

"BAZI ZAMANLAR VE MEKANLAR DİĞERLERİNDEN ÜSTÜN VE FAZİLETLİ KILINDI"

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Hacı Mehmet Günay, Allah'ın sonsuz hikmet ve rahmeti gereği zaman ve mekanların bir kısmının diğerlerinden üstün ve faziletli kılındığını belirtti.

Bu zaman ve mekanların şeref ile üstünlüklerini kendilerinde meydana gelen büyük ve önemli olaylardan aldığını dile getiren Günay, Kadir Gecesi'nin şerefi, yüceliği ve faziletinin de insanlığın son hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlamasından kaynaklandığını anlattı.

Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde Hazreti Muhammed'e indirilmeye başlandığını ve tamamlanmasının 23 yıl sürdüğünü hatırlatan Günay, Kadir Gecesi'nin ramazanın içinde olduğuna ilişkin görüş birliğinin bulunmasının yanı sıra onun, ramazanın hangi gecesi olduğunun kesin bilinmediğini belirtti.

Hazreti Muhammed'in bu gecenin daha çok ramazanın son 10 veya 7 günündeki tekli gecelerde aranmasını tavsiye ettiğini anlatan Günay, bununla birlikte, sahabeden gelen bazı rivayetlere dayanılarak bu gecenin ramazanın 27. gecesi olduğu yönünde güçlü bir kanaat bulunduğunu vurguladı.