Kadir Gecesi duası kaç kere okunmalı? Bugün "Bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi idrak ediliyor. İslam alemi için yeri çok büyük olan Kadir Gecesi'nde eller semaya yükseliyor. Kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde bol bol dualar okunacak, ibadetler yerine getirilecek, şükür ve tövbeler edilecek. Yüce Allah'ın af kapıları sonuna kadar açık olduğu Kadir Gecesi namazı kaç rekattır ve saat kaçta kılınır? Kadir Gecesi'nde kılınan Tesbih namazı kaç rekat nasıl kılınır? Sorusunun yanıtını da haberimizde bulabilirsiniz. Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır.
KADİR GECESİ DUASI KAÇ SEFER OKUNMALI?
Okunuşu: Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.
Anlamı: Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni de affet!
TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur."Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Tesbih Namazı, pek çok kandil gecesinde olduğu gibi, Kadir Gecesi kılınabilecek namazlardan biridir. Tesbih Namazı dört rekattır.
1.Rekat
İçten bir şekilde tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Tekbir çekilerek namaza başlanır.
*Sübhâneke'den sonra 15 kere tesbih
*Fatiha ve sure'den sonra10 kere tesbih
*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; "Subhane Rabbiyel Azim" deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih
*Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih
*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih
*Secdeden doğrulunca10 kere tesbih
*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.
Böylece birinci rek'at kılınmış olur.
İkinci rek'ate kalkılır.
2.Rekat
*Fatiha'dan önce15 kere tesbih
*Fatiha ve sure'den sonra10 kere tesbih
*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; "Subhane Rabbiyel Azim" deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih
*Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih
*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih
*Secdeden doğrulunca10 kere tesbih
*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.
3.Rekat
*Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
*Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; "Subhane Rabbiyel Azim" deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih
*Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih
*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih
*Secdeden doğrulunca10 kere tesbih
*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.
Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.
Dördüncü rek'ate kalkılır.
4.Rekat
*Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
*Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; Subhane Rabbiyel Azim deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih
*Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih
*Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de "Subhane Rabbiyel A'la" deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.
Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur ve namaz tamamlanır.
KADİR GECESİ'NDE TESBİH NAMAZI KILMANIN ÖNEMİ
Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değil. Bu konuda Hazreti Muhammed'den de bir uygulama nakledilmediğinden,
tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması daha uygundur.
KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYET
Kadir suresi, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olmasının yanı sıra, bu özel geceden bahseden ayetlerin yer aldığı sure şöyledir:
"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."
KADİR GECESİ DUA OKUMANIN ÖNEMİ
Kadir Gecesinde dua sünnettir. Kadir Gecesi duaların kabul olunduğu mübarek anlardan biridir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'an okuyup da dua ederse güzel olur. Kur'an- Kerim nazil olmaya başladığı gece olan Kadir Gecesi'nde Kur'an okumak gerekir.'
"BAZI ZAMANLAR VE MEKANLAR DİĞERLERİNDEN ÜSTÜN VE FAZİLETLİ KILINDI"
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Hacı Mehmet Günay, Allah'ın sonsuz hikmet ve rahmeti gereği zaman ve mekanların bir kısmının diğerlerinden üstün ve faziletli kılındığını belirtti.
Bu zaman ve mekanların şeref ile üstünlüklerini kendilerinde meydana gelen büyük ve önemli olaylardan aldığını dile getiren Günay, Kadir Gecesi'nin şerefi, yüceliği ve faziletinin de insanlığın son hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlamasından kaynaklandığını anlattı.
Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde Hazreti Muhammed'e indirilmeye başlandığını ve tamamlanmasının 23 yıl sürdüğünü hatırlatan Günay, Kadir Gecesi'nin ramazanın içinde olduğuna ilişkin görüş birliğinin bulunmasının yanı sıra onun, ramazanın hangi gecesi olduğunun kesin bilinmediğini belirtti.
Hazreti Muhammed'in bu gecenin daha çok ramazanın son 10 veya 7 günündeki tekli gecelerde aranmasını tavsiye ettiğini anlatan Günay, bununla birlikte, sahabeden gelen bazı rivayetlere dayanılarak bu gecenin ramazanın 27. gecesi olduğu yönünde güçlü bir kanaat bulunduğunu vurguladı.
"BU GECE BOL BOL KUR'AN OKUMAK, ALLAH'TAN AF VE MAĞFİRET DİLEMEK GEREKİR"
Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'ne ilişkin yer alan faziletlere de değinen Günay, "Kadir sözcüğünün anlamlarından biri, takdir etmektir. Duhan Suresi'nde de bu gecenin bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gece olduğundan söz edilir. İslam bilginleri, bu geceden itibaren bir yıllık sürede meydana gelecek olayların, Allah'ın ezeli takdir ve kazası ile görevli meleklere bu gece bildirdiğini belirtmişlerdir." diye konuştu.
Günay, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş" olan ramazanın son günlerinin feyz, bereket ve sevap bakımından en yoğun ve verimli zamanlar olduğuna dikkati çekti.
Hazreti Muhammed'in bir hadisi şerifinde, "inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini" müjdelediğini ifade eden Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu gece her şeyden önce Allah'tan bol bol af ve mağfiret dilemek gerekir. Kadir Gecesi, herkes için ömrü boyunca bilerek ya da bilmeyerek yaptığı günahlar için samimi bir kalple tövbe istiğfar etmek, bundan sonra da her türlü günahtan uzak kalmaya kesin şekilde karar vermek için çok iyi bir fırsat sunmaktadır. Bunun için elbette önce haklarına girdiği kimseler varsa onlardan helallik almaya ve dargın olduğu kişiler varsa onlarla barışmaya çalışmak esastır.
Dinimizde bu geceye özel bir ibadet veya namaz şekli bulunmamakla birlikte, herkes teravih namazından sonra kaza ve nafile olarak dilediği kadar namaz kılabilir. Bu geceye şeref ve üstünlük veren şey Kur'an olduğuna göre, bu gecede manasını anlayarak ve hikmetlerini tefekkür ederek bol bol Kur'an okumak, yapılacak en güzel işlerin başında gelir."
"YAKINLARIMIZIN HALİNİ HATIRINI SORUP İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIMI ELİ UZATMALIYIZ"
Bu gece yapılacak en önemli ibadetlerden birinin de kişinin samimi bir dille gönülden kendisi, ailesi, inananlar, mazlum ve mağdur tüm insanlık için dua etmesi olduğunu belirten Günay, şunları kaydetti:
"Allah'ın rahmet ve mağfiretinin sağanak sağanak yağdığı bu mübarek gece vesilesiyle özellikle ihmal etmememiz gereken bir davranış da yakınlarımızın halini hatırını sorup yoksul, düşkün, yetim ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaktır. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın ortamında üzerimizdeki hastalık ve musibetin bir an önce kalkması, hastalarımızın şifa bulması ve bu uğurda canla başla çalışan insanlarımızın sağlık, selamet ve muvaffakiyeti için hep birlikte dua ve niyazda bulunmak daha bir anlam ve önem kazanmaktadır."