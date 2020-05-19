Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması 4 gün olacak

gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır.29 Mayıs Cuma günü öncelikle valilikler ve müftülüklerle ilgili şartları uygun camileri ibadete açıyoruz. Bu cemaatle namazı tabi ki kurallar içerisinde ifa edeceğiz.Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı yüz yüze eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır. Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayında yeniden başlatıyoruz. 60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.Yarın (bugün) saat 19.19'da ülkemizde tüm stadlar ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi aynı saatte evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz.

Vefa Sosyal Destek gruplarına, PKK'lıların Van'da yaptığı eylem ile CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı aynı gayeye yöneliktir. Kirli zihniyet iki olayda kendini açıkça ifşa etmiştir. Kurdukları ittifakla; devlete, kamu görevlilerine saldıranların hesabını milletimiz sandıkta görecektir. Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleriyle ittifaka kadar her türlü kepazeliği sergileyenler için yolun sonu görünmüştür.