KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUA

Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) Kadir Gecesi ile ilgili "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuştur.

KADİR GECESİ'NDE TESBİH NAMAZI KILMANIN ÖNEMİ

Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değil. Bu konuda Hazreti Muhammed'den de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması daha uygundur.

KADİR GECESİ NE YAPILMALI?

Kadir Gecesi'ni, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.

Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.