Van'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu'na düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin şehit olduğu gün, vefa grubuna yönelik bir saldırı olayı da Adana'da yaşandı.

Atakent Mahallesi'ndeki Yüreğir Kaymakamlığı önünde meydana gelen olayda, Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşlara yardım yaptığı sırada CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ile beraberindekiler, "Yardım yapıyoruz diyerek milleti kandırıyorsunuz" diye bağırdı.

CHP'li grup bir taraftan vatandaşları galeyana getirmeye çalışırken, değir taraftan da olayı video ile görüntüledi. Bununla da yetinmeyen CHP'li grup, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'e saldırıda bulunmak istedi. Gruba müdahale eden kaymakamın koruması polis memuru Bülent Kaya darp edildi. Bu sırada olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Ekipler Eren Yıldırım, Deniz İmran Yıldırım, Hüseyin Yıldırım ile Serat Yıldırım'ı gözaltına aldı. İncelemede Serat Yıldırım'ın "taksirle yaralama", "işyerinden ve kurumdan hırsızlık", "ateşli silah ve bıçak bulundurma", Hüseyin Yıldırım'ın "ateşli silah ve bıçak bulundurma", "kasten adam yaralama", Deniz İmran Yıldırım'ın ise "kasten adam yaralama" suçlarından kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. CHP'li grup "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, hakaret, görevli memura mukavemet" suçlarından adliyeye gönderildi. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Eren Yıldırım ile diğer üç kişi serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Eren Yıldırım, tutuklandı.



'ASLA ADANALI OLAMAZLAR'

Saldırıya birçok kesimden tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi. Adanalıların böyle eşkıyalıklara izin vermeyeceğini vurgulayan Çelik, "Adanalılar eşsiz Adanalı vefası ile Vefa Sosyal Destek Gruplarına sahip çıkacaktır. Bu vefakârlığa saldıran eşkıyalar Adanalıların gözünde asla Adanalı olamazlar" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da, "Büyük bir özveriyle emek veren vefa grubumuza yapılan saldırıyı kınıyorum" ifadesini kullandı.