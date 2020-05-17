19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasaklar 16 Mayıs 00.00 itibarıyla başladı ve yarın 3. güne girilecek. Banka, PTT ve kargolarda işleri olanlar şimdi '18 Mayıs'ta (bugün) bankalar, PTT ve kargolar açık mı?' sorusunu soruyor.
18 VE 19 MAYIS TATİL Mİ?
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Bu nedenle 19 Mayıs tatildir, 18 Mayıs ise tatil değildir.
18 MAYIS KARGO FİRMALARI ÇALIŞACAK MI?
İçişleri Bakanlığından yayınlanan genelgede 4 günlük sokağa çıkma yasağında yurt içi ve dışı taşımacılık yapan firmaların çalıştığı açıklandı. sokağa çıkma kısıtlamasında kargo firmaları çalışmaya devam edecek. 18 Mayıs Pazartesi günü kargo firmaları çalışabilecek.
18 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ve edimlere ilişkin kararı resmi internet sitesinde yayımlandı.
Duyuruda, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlaması kararında belirtilen 15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubelerinin kapalı olacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
Son ödeme tarihi 18 Mayıs olan işlemler 20 Mayıs'a ertelenecek
"Kısıtlama kapsamındaki bu 15 ilde yerleşik olan müşteriler bankacılık işlemlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilebilecektir. Edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 18 Mayıs olan müşterilerin ise edimlerinin 20 Mayıs'a ötelenmesi hususunda üyelere tavsiyede bulunulmuştur. Üyelerden, kararda yer alan 15 ilde yerleşik müşterilerin 18 Mayıs tarihli edimlere ilişkin TBB Risk Merkezi'ne bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılması istenmiştir."
İçişleri Bakanlığı kararına göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15 il şöyle:
"Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak."
18 MAYIS PAZARTESİ KARGOLAR AÇIK MI?
Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.
Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
Yayınlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma yasağında kargolar mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam edecek.
Genelgede konuyla ilgili açıklama şöyle;
"Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar, özel güvenlik görevlileri dahil kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar istisna kapsamında olacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan diğer görevliler arasında ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar da bulunuyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER
18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.)
Faaliyetine izin verilen diğer kurum ve kuruluşlar ise şöyle:
"- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri,
- Acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
- Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecek ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak),
- Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
- İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,
- Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
- Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
- Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
- Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,
- Oteller ve konaklama yerleri,
- Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
- Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (İnşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır)