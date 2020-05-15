Adana'da Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün de katıldığı Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardım dağıtımı organizasyonuna önce sözlü sonra da fiziki saldırıda bulunan kişinin Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı olduğu ortaya çıktı.

Olay, 14 Mayıs Perşembe günü akşam 22.00 sıralarında Atakent Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımı ile yapılan Vefa Yardımlaşma Grubu'nun ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtımı sırasında CHP'li olduğu iddia edilen bir grubun çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziki tacizi oldu. Bunun üzerine Kaymakam Bingöl ve koruması olaya engel olmak istedikleri esnada şüpheli şahıslar hakaret ederek korumayı hafif şekilde yaraladı. Şüpheli 4 kişi, daha sonra devriye gezen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü savcılık sorgusundan sonra, 1 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

"CEFAKARCA ÇALIŞAN EKİBE SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ"

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, yapılan saldırıda olayı gerçekleştiren kişinin CHP Gençlik Kolu Başkanı olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı. Mehmet Ay sosyal medyadaki açıklamasında, "Yüreğir Kaymakamlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Yüreğir Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu Ekipleri, vatandaşlarımıza yetişmek için çalışmalarına devam ederken dün akşam saatlerinde 6-7 kişilik bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır. Olay yerinde çalışmaların takibi için bulunan Yüreğir Kaymakamımız Sn. Oğuzhan Bingöl Vefa Gestek Grubu ekibine saldırmak isteyen şahısları bizzat çağrıda bulunarak durdurmak istemiş fakat şahıslar kaymakamımız ve ekibine de aynı şekilde fiziki ve sözlü saldırıda bulunmuştur. Emniyet ve savcılık soruşturmasında şahıslardan birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı olduğu anlaşılmıştır. Bir siyasi parti temsilcisinin milletimiz için aylardır fedakarca çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı olayının içinde bulunması üzüntü ve kaygı vericidir. Dün Van'da şehit edilen Vefa Sosyal Destek Grubu personellerinin acısını yaşarken, bugün yine bir saldırının daha Adana'da yaşanması bizleri derinden üzmüştür. Olay sıradan bir olay değildir. Milletimiz için fedakarca çalışan bir ekibe saldırıda bulunulması asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE TEPKİ GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından olayı kınadı. Çelik sosyal medya hesabından, "Adana'da vatandaşlarımız hizmet götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Adanalılar böyle eşkıyalıklara izin vermez. Adanalılar eşsiz, Adanalı vefası ile Vefa Sosyal Destek Gruplarına sahip çıkacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Vefa Yardımlaşma Grubu'na yapılan saldırı hakkında, "Adana Yüreğir ilçemizde büyük bir özveriyle emek veren Yüreğir Vefa Sosyal Destek Grubumuza saha çalışması yaparken, Yüreğir Kaymakamımızın da çalışmaların başında olduğu sırada, gerçekleşen fizik ve sözlü saldırıyı kınıyorum." şeklinde açıklama yaptı.