Adana'da minibüs şoförü sosyal mesafeyi de vicdanı da bir kenara bıraktı. En fazla 7 kişilik olan araca 35 işçi aldı.
Polis, yolcuları saymakta zorlandı. Minibüs bağlandı. Sürücü ve işçilere 44 bin 452 TL para cezası uygulandı.
VİRÜSÜ DUR'DRONE'
Yurdum insanı, Corona'ya karşı kendi çözümünü yarattı. Rize Çayeli'ndeki Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı köyün girişini, kayalarla kapattı. Koruyucu elbise giyerek nöbete başladı. Köye girenlerin tek tek ateşine baktı. Bununla da kalmadı. Maskeyi drone ile dağıttı. "Halkımız şaşkınlık yaşıyor" ifadesini kullandı.
ATEŞ ÖLÇTÜ
NÖBET TUTTU
YANLIŞ ANLADINIZ
Ordu'dan dün gelen fotoğraflar dikkat çekti. Son 24 saatte ilde hiç pozitif vaka görülmeyince vatandaşlar sokaklara akın etti. Kentin en işlek caddesinde iğne atsan yere düşmedi. "Evde durun daa" yazılı pankarta kimse aldırış etmedi.
ÇARŞAFA DOLANDI
Trabzon'da virüs testi yaptırmak istemeyen yabancı uyruklu hasta, hastanenin 3. katından çarşafları birbirine bağlayarak kaçmaya çalıştı. Çarşafların boyu yetmeyince 1. katta mahsur kaldı. Görevlilerce kurtarıldı.
ACI GURBET
Fransa'nın Metz şehrinde yaşayan Muammer (64) ile Nahide Eyvaz (68) çiftinin Corona testi pozitif çıktı. Uşak'ta yaşayan Cuma Ali Eyvaz (21) ise anne-babasının Türkiye'ye getirilmesi için çağrı yaptı.
TEMİZ GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de son iki haftada hiç Coronavirüs vakası görülmedi. Vali Kamuran Taşbilek, il dışında yaşayanlara "Sakın gelmeyin" dedi.
ANNEM MASUM
Sakarya'da Corona'ya yakalanan H.A.'nın iki iftar ve bir cenazeye katıldığı ortaya çıktı. Virüs bulaştırdığı 60 kişi karantinaya alındı. Oğlu Hakan A. "Bir insan virüsü bile bile çarşı, pazar dolaşıp yayar mı?" dedi.
'CAR'ANTİNA
Antalya'da bazı vatandaşlar, sahile park ettikleri karavanlarıyla virüsten korunmaya çalıştı. Araçlarını 3'er metre aralıklarla park edip sosyal mesafeyi dikkate aldı.
1 NİŞAN 81 POZİTİF
Kahramanmaraş Afşin'de geçen hafta bir çiftin nişanı yapıldı. Nişan sonrası 30 kişide Coronavirüs çıktı. Filyasyon ekiplerinin yaptıkları tarama çalışmaları sonucu vaka sayısı dün itibarıyle 81'e ulaştı. Nişana katılanların yaşadığı ilçe merkezindeki Afşinbey Mahallesi'nde bulunan 8 ev de karantinaya alındı.
JET YARDIM
Salgınla mücedelede yurt dışında yaşayan Türklerin yurda dönüşü için düğmeye basıldı. Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarını tahliye eden uçak, önceki gün Dominik Cumhuriyeti'nden havalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kurtarma operasyonuna kendi jetiyle destekte bulunan Acun Ilıcalı'ya teşekkür mesajı yolladı. "Uçakta bulunan, 154 vatandaşımızı ülkemize getiriyoruz" ifadesini kullandı.
17 İLDE MASKE KARARI
Virüse karşı alınan önlemler gün geçtikçe sıklaştırıldı. Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli ve Kırıkkale'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
İYİLEŞME ORANI YÜZDE 71.8
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dünkü vaka sayısı bin 635 olurken can kaybı ise 4 bin 4'e ulaştı. Toplam test sayısı 1 milyon 508 bin 824'e yükseldi. Bakan Koca, "Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71.8'e çıktı" dedi.