





JET YARDIM

Salgınla mücedelede yurt dışında yaşayan Türklerin yurda dönüşü için düğmeye basıldı. Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarını tahliye eden uçak, önceki gün Dominik Cumhuriyeti'nden havalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kurtarma operasyonuna kendi jetiyle destekte bulunan Acun Ilıcalı'ya teşekkür mesajı yolladı. "Uçakta bulunan, 154 vatandaşımızı ülkemize getiriyoruz" ifadesini kullandı.



17 İLDE MASKE KARARI

Virüse karşı alınan önlemler gün geçtikçe sıklaştırıldı. Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli ve Kırıkkale'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.



İYİLEŞME ORANI YÜZDE 71.8

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dünkü vaka sayısı bin 635 olurken can kaybı ise 4 bin 4'e ulaştı. Toplam test sayısı 1 milyon 508 bin 824'e yükseldi. Bakan Koca, "Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71.8'e çıktı" dedi.