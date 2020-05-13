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    • 14.05.2020 06:05
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    'nin bir algı operasyonu daha çöktü! dediler, çıktı...

    , ’daki hatlarının değiştirildiğini eski boruların kötü olduğunu belirttiği iki ayrı fotoğraf paylaştı. CHP’li ’tan diye gösterdiği fotoğraflardan birinin Ankara’da değil, başka bir yerde çekildiği ortaya çıktı.

    CHP’nin öncesi sonrası yalanı!

    da Lüleburgaz Gönüllüleri hesabı, 'daki hatlarının değiştirildiğini belirttiği iki farklı öncesi ve sonrası olarak fotoğrafı paylaştı. CHP'li 'tan diye gösterdiği fotoğraflardan birinin Ankara'da değil, 'de çekilmiş bir fotoğraf olduğu ortaya çıktı.

    ÖNCESİ SONRASINDAKİ YALAN
    Lüleburgaz CHP Gönüllüleri hesabı paylaşımı yaparken aynen şunları söyledi: "Ankara'nın içme suyu hatlarının Mansur Yavaş'tan önceki ve Mansur Yavaş'tan sonraki hali. Mansur Yavaş; 'Ben, Ankara'da yaşayan hizmet bekleyen vatandaşlara söz veriyorum!' dedi. Sözünü tuttu, Ankara'ya en güzel hizmeti veriyor. Başkente layık bir Başkan."

    ANKARA'NIN ESKİ FOTOĞRAFI OLARAK SUNULDU
    CHP'lileri paylaştığı fotoğraflardan birisinin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Paylaşımda yer alan bir fotoğrafın, Niğde'deki bir haber sitesinde 2016 yılında haberde yer aldığı belirlendi. Eski fotoğrafın yeniymiş gibi asbestli borular fotoğrafı diye Ankara'nın içme suyu hatlarının eski hali olarak sunulup halkın kandırılmaya çalışıldığı anlaşıldı.



    Başka bir sosyal medya kullanıcısı Gökhan Kahraman ise "Yuh Artık CHP'liler, 2016 yılında Niğde'de değiştirilen ESKİ su borularının fotoğrafını alıyor" Ankara'nın içme suyu hatlarının Mansur Yavaş'tan önceki hali" 2016'da Orman/Su İşleri Bakanlığının yaptırdığı içme suyu borularının fotosunu da Mansur Yavaş'tan sonraki hali diye paylaşıyorlar" diye tepki gösterdi.

    DAMLA KAYA / SABAH

    Haberler Güncel CHP'nin bir algı operasyonu daha çöktü! Ankara dediler, Niğde çıktı...
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