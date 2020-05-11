Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi.Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat 55 dakika sürdü. Koronavirüs salgını sebebiyle yedinci kez video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Toplantı da çok önemli kararlar alındı. Peki hangi illerin seyahat yasağı kalktı? Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat yasağı kaldırılan 9 il hangileri?
9 ŞEHRİN GİRİŞ ÇIKIŞ SINIRLANDIRILMASI SONA ERDİ
Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.
KİMLER SEYAHAT EDEBİLİR?
Yeni yasak ile bütün vatandaşların bulundukları illerde kalmaları esas olacak. Ama tedavi ihtiyaçları nedeni ile doktor kararı ile sevk edilen, 1. derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlarla bilhassa son 15 gün içinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri olmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleştirilebilecek.
İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.
4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Dün saat 11 ile 15 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın kurallara uyarak görmekten memnun olduk. Cuma günü de 15-20 yaş grubu aynı imkandan yararlanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı sürece önümüzdeki haftalarda da uygulanacaktır. 16-17-18-19 Mayıs'ta yine sokağa çıkma kısıtlandırılması uygulanacaktır.