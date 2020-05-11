KİMLER SEYAHAT EDEBİLİR?

Yeni yasak ile bütün vatandaşların bulundukları illerde kalmaları esas olacak. Ama tedavi ihtiyaçları nedeni ile doktor kararı ile sevk edilen, 1. derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlarla bilhassa son 15 gün içinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri olmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleştirilebilecek.