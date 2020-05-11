Bu sene için otellerin yüzde 50 -60'ını açabilirsek iyi bir dönem geçirmiş oluruz. Her şey dahil kalkacak diye bir şey yok. Otellerin spa merkezileri açık olacak.

(Konaklama fiyatlarında bir artış olacak mı?) Bu sene öncelik fiyat değil hareketi başlatmak olacaktır.

Kruvaziyer turizm sezon sonuna kayabilir.