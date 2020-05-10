Karantinayı ihlal etti, polise zor anlar yaşattı





BAŞARI ÖYKÜSÜ!

İZMİR'DE, hamileliğinin 37'nci haftasında koronavirüs teşhisiyle hastanede tedaviye alınan Zeynep Gümüş (23) hastalığı yendi. 17 gün sonra da kız bebek dünyaya getirdi. Evladına 'Öykü' ismini veren genç anne, "Hastalığı öğrendiğimde çok korktum. Kendimi mi yoksa savunmasız bebeğimi mi düşüneceğimi bilemedim. Ancak daha sonra hem hastalığı hem de doğumu sağ salim atlatacağıma inandım" dedi.