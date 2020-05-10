Karantinayı ihlal etti, polise zor anlar yaşattı

Antalya'da dün Köksal T. Coronavirüs şüphesiyle 13 gündür karantinada bulunduğu evinden çıktı. Parka gidip hava aldı. Polisler ise hastaneye gitmesi gerektiğini anlattı. Ancak Köksal T, "Hastaneye gitmem bana ceza yazın veya kafama iki tane sıkın" diyerek karşı çıktı. Hastaneye götürülen vatandaşa, 3 bin 150 lira ceza yazıldı.
SESSİZ BODRUM!
Muğla genelinde Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kente giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluğun da azaldığı tespit edildi. Kentin en işlek noktaları sakin görüntüsüyle dikkat çekti. Bodrum ilçesinde de tatilciler yazlıklarına çekildi. Seyahat kısıtlamasının kaldırılması kararının ardından yaklaşık ilçeye 10 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.
KARANTİNADA VEGAN YEMEK
Malezya Nijerya ve Gana'dan getirilip, Aydın'daki yurtlara yerleştirilen 379 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürecini tamamladı. İstanbul'da oturan öğrenci Gizem Meltem Yılmaz, "Karantina sürecim çok güzel geçti. Vegan olduğum için bana özel yemek hazırlandı. Çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.
HAYVANLAR UNUTULMADI
Şanlıurfa'da Corona günlerinde sokak hayvanları unutulmadı. Koruyucu ekipman giyen yetkililer, birçok noktaya mama ve su bıraktı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.
CORONA'DAN KORKMAZ!
KONYA'DA 63 yaşındaki Kemal Korkmaz, Corona'ya yakalandı. 35 gün solunum cihazına bağlı kaldı. Tedavisinde immün plazma da kullanıldı. 44 günün sonunda ise hastalığı yenmeyi başardı. Alkışlarla evine uğurlandı. Korkmaz ile ilgilenen Prof. Dr. Alper Yosunkaya, "Ülkemizin salgındaki başarısı yoğum bakımlardır" ifadesini kullandı.
GÖZÜN AYDIN
İZMİR Narlıdere 112 İstasyonu'nda görev yapan paramedik Ebru Aydın, bir süre Corona'ya yakalandı. Hastalığı kısa sürede atlatmayı başardı. İki evladına yeniden kavuşan kadın, "Çocuklarıma kavuşmak çok güzel bir Anneler Günü hediyesi oldu. Hatta hayatımdaki en güzel Anneler Günü hediyesi diyebilirim" diye konuştu.
BAŞARI ÖYKÜSÜ!
İZMİR'DE, hamileliğinin 37'nci haftasında koronavirüs teşhisiyle hastanede tedaviye alınan Zeynep Gümüş (23) hastalığı yendi. 17 gün sonra da kız bebek dünyaya getirdi. Evladına 'Öykü' ismini veren genç anne, "Hastalığı öğrendiğimde çok korktum. Kendimi mi yoksa savunmasız bebeğimi mi düşüneceğimi bilemedim. Ancak daha sonra hem hastalığı hem de doğumu sağ salim atlatacağıma inandım" dedi.