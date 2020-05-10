Covid avcıları virüsün izini sürüyor

COVID-19 salgınıyla mücadelede en önemli rolü, sağlık emekçileri üstleniyor. Bu çalışmaların en büyük halkalardan birini ise filyasyon ekipleri oluşturuyor. Filyasyon ekipleri, aynı zamanda tespit edilen hastaların temas kurdukları kişileri de belirleyip yakın takibe alıyor. Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan filyasyon personeli de her gün büyük bir özveriyle sahaya çıkıyor. Ekipler, test uygulanacak vatandaşlardan numuneler alarak sonuç için laboratuvarlara teslim ediyor. Böylece vakalar kontrol altında tutuluyor.Ekipler, hastaları ve yakınlarını her gün bilgilendiriyor.