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    • 10.05.2020 Gazete
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    Canı pahasına can kurtaran annelerimizi kutluyoruz: İyi ki varsınız

    Bugün Anneler Günü... Milyonlar Corona korkusundan eve kapandı. Sağlık çalışanı kadınlar ise görevde kaldı. Hastalarını iyileştirmek için çaba harcadı.



    Türkiye 1 milyonluk sağlık ordusu ile salgına savaş açtı. Kadınlar da doktor, hemşire, paramedik olarak en ön saflarda yerini aldı.
    Virüs bulaşmasın diye hiçbiri evine uğramadı. Canından bir parça olan yavrularına hasret kaldı. Can kurtarmaya odaklandı.




    Hemşire Simge UZAK, oğlunun fotoğrafıyla hasret gideriyor.



    Dr. Nihan Akkoç, 3 yaşındaki oğlu Ömer'e yakınları bakıyor.



    Sevinç Yüksel, yavrusunun fotoğrafını yanından ayırmıyor.



    Paramedik Müşerref Koçoğlu: Kızımla görüntülü konuşuyoruz.



    Acil Tıp Teknisyeni Dilek Türk: Büyükler neyse de 2 yaşındaki oğluma hasret kaldım.



    Hemşire Hacer Çaylı: Kızı Pelinsu'nun gönderdiği videoyu böyle izledi.



    Hemşire Dilek Kasım: İki aydır oğlumu öpemedim.



    Dr. Hande Karel: 1.5 aydır çocuklardan uzaktayım.

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    Bu kez annelerimiz için balkon ve pencerelere...
    Beşiği sallayan, dünyayı da sallar.
    Sevgiye mesafeler engel değil.
    Her an bizimle, bizi biz yapan annelerimiz...
    Anne ne olur, eksilme hiç başımızdan...
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