Canı pahasına can kurtaran annelerimizi kutluyoruz: İyi ki varsınız





Dr. Hande Karel: 1.5 aydır çocuklardan uzaktayım.



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Bu kez annelerimiz için balkon ve pencerelere...

Beşiği sallayan, dünyayı da sallar.

Sevgiye mesafeler engel değil.

Her an bizimle, bizi biz yapan annelerimiz...

Anne ne olur, eksilme hiç başımızdan...



