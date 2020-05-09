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    • 09.05.2020 12:14
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    : ndan flaş açıklaması! İşte 'lerde uyulacak kurallar...

    haberine göre salgınına karşı alınacak yeni tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada pazartesiden itibaren açılacak 'lerde uyulması gereken kurallara da yer verildi.

    Bakanlık açıkladı: İşte AVM'lerde uyulacak kurallar...

    salgınına karşı alınacak yeni tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada pazartesiden itibaren açılacak 'lerde uyulması gereken kurallara da yer verildi.

    Bakanlığın açıklamasından satır başları
    Ticari taksi duraklarında COVID-19 hakkında bilgilendirme yapılmalı ve duraklara COVID-19, el yıkama, maske takma kuralları konusunda afişler asılmalıdır. Ticari taksi duraklarında kişiler arası mesafe (3-4 adım, 1 metre) korunmalıdır.

    AVM'de ve AVM'deki iş yerlerinde görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. AVM girişlerinde bulunan hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır.

    Detaylar geliyor...

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığından flaş koronavirüs açıklaması! İşte AVM'lerde uyulacak kurallar...
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