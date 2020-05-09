12."Sahip olduğum veya umduğum her şeyi, MELEK anneme borçluyum." Abraham Lincoln

13.Bir anne senin ilk arkadaşın, en iyi arkadaşın ve daima arkadaşındır.

14."Annelik: Bütün sevgi orada başlar ve orada biter." Robert Browning

15."Annem benim en büyük öğretmenimdi, merhametli, sevgi dolu ve korkusuz bir öğretmen. Sevgi bir çiçek kadar güzelse, o zaman annem sevginin o güzel çiçeğidir." Stevie Wonder

16."Annemin dualarını hatırlıyorum ve her zaman beni takip ettiler. Bütün hayatım boyunca bana sarıldılar." Abraham Lincoln

17."Annem yürüyen bir mucizedir." Leonardo Dicaprio

18."Çocuklar bir annenin hayat çapalarıdır." Sophocles

19."Annelerin çoğu içgüdüsel filozoflardır." Harriet Beecher Stowe

20."Kadın haklarıyla ilgili en büyük şey bir anne olmaktır." Lin Yutang

21."Anne, tüm acı ve endişelerimizi yatırdığımız bankaydı." T. Dewitt Talmage

22."'Çalışan anne' ifadesi gereksizdir." Jane Sellman