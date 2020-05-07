Şehirler arası otobüs seferleri başladı mı? Şehirler arası otobüs seferleri seyahat yasağı kalktı mı? Geçtiğimiz hafta bazı şehirler için seyahat yasağı sınırlaması kaldırıldı ve ardından otobüs seferleri ne zaman başlayacak sorusu gündeme geldi. Başkan Erdoğan açıklamasında "Halen 31 ilde uygulanan şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır." dedi. Peki otobüslerin çalışacağı tarih belli mi? Peki, Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlayacak 2020? Seyahat yasağı kalktı mı?