Şehirler arası otobüs seferleri başladı mı? Şehirler arası otobüs seferleri seyahat yasağı kalktı mı? Geçtiğimiz hafta bazı şehirler için seyahat yasağı sınırlaması kaldırıldı ve ardından otobüs seferleri ne zaman başlayacak sorusu gündeme geldi. Başkan Erdoğan açıklamasında "Halen 31 ilde uygulanan şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır." dedi. Peki otobüslerin çalışacağı tarih belli mi? Peki, Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlayacak 2020? Seyahat yasağı kalktı mı?
OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Giriş çıkış yasağı kalkan iller için yakın bir tarih tahmin edilse de yasağın sürdüğü iller için otobüs seferlerinin bir süre daha başlamayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, "tersine karantina" uygulanabileceği kaydediliyor.
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Bayram sonrasına kadar vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek. Edinilen bilgiye göre bu illerde temel önlemler alınarak, sosyal hayatın yeniden başlatılması gündeme gelebilecek. İşyerlerinin açılması söz konusu olabilecek. Bu illerin ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirler arası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.
Böylece vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, "tersine karantina" uygulanabileceği kaydediliyor.
Dolayısıyla bu bilgiler kapsamında 7 ilde iller arası otobüs yasağının başlayacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak konuyla ilgili ilerleyen günlerde değerlendirme yapılması bekleniyor. 15 gün süreyle şehirler arası seyahat yasağın uzatıldığı iller de ise otobüs seyahat kısıtlamasının ilerleyen haftalarda resmi makamlar tarafından ele alınması bekleniyor.
7 İLDE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI KALKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan tedbirlerle ilgili yeni açıklama yaptı:
İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz.
20 yaş altında iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü 11.00 ile 15 arasında tahditli olarak dışarı çıkabilecek.
Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.
Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacağız. Diğer illerimizde giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.
Tek çift ticari plakalı taksi uygulamasını 15 Mayıs'ta kaldırıyoruz. Berber, kuaför, güzellik salonu 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.
E DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ÇIKARMA
1-E- devlet üzerinden seyahat izin belgesi çıkarmak isteyen vatandaşların öncelikle TC kimlik no ve e devlet şifresiyle giriş yapması gerekiyor.
2- Giriş yapma işlemini tamamlayan kullanıcılar İçişleri Bakanlığı bölümünde bulunan " e Başvuru" kısmına girerek karşısına gelen seçeneklerden " Seyahat İzin İşlemleri işaretlemesi gerekiyor.
3- Bunun işlemin ardından seyahat etmek isteyen vatandaşlar " Özel araçla seyahat izin belgesi" veya " Otobüs seyahat izin belgesi" seçeneklerinden kendilerine uygun olanı işaretliyorlar. Bu işlemin devamında "alt başvuru türü" ile belirtilen kısma bulundukları ilin valiliğini girmeleri gerekiyor. (Örneğin: İstanbul Valiliği)
4- Bu işlemlerin ardından kullanıcılar iletişim adresi, iletişim bilgileri, başvuru metni, başvuru belgesi ( ölüm belgesi, sağlık raporu) gidilecek il, gidilecek adres ve gidiş- dönüş tarihi gibi bilgileri doldurarak seyahat izin belgesi çıkarma işlemini tamamlayabilirler.