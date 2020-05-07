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    • 07.05.2020 10:58
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    Sabah gazetesi yazarı : 'li ve "bi şekilde" darbe iması Erdoğan'ı idama kadar vardırdılar!

    ’li ve ’nun önce darbe imasını ve Başkan Erdoğan’ı idam tehdidini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , “CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu "bi şekilde" darbe iması yaptıktan sonra işi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı idamla tehdit etmeye kadar vardırdılar. Tamam, millet kavidir. Gelecekleri varsa görecekleri de vardır; lakin, bizden sonraki nesiller için de bu tehlikeyi hepten bertaraf etmek gerekmez mi?” ifadelerini kullandı.

    Darbe iması Erdoğan'ı idama kadar vardırdılar!
    İşte 'nın konuyla ilgili o yazısı:

    'li okurlarımı "Askıda başkan kampanyası" serlevhalı yazımla belli ki çok üzmüşüm.

    Haliyle ben de çok üzüldüm; zira onları hiç üzmek istemem.
    Her şeyden evvel çok sempatikler.
    O kadar ki, Halk TV'dekiler gibi yorum yapmamı, Sözcü ve Cumhuriyet yazarları gibi yazmamı istiyorlar.
    Bir de sıklıkla "Erdoğan'ı neden hiç eleştirmiyorsun?" diyorlar.
    Benzer bir soruyu arkadaşımız fakire yönelttiğinde ona "Büyük Oyun" başlıklı kendi yazısından şu satırlarını hatırlatmıştım: "ABD'nin elinde iki 'silahı' vardı: - Biri ... / - Diğeri ... / Amacı; FETÖ'yü darbeyle iktidara taşıyarak, PKK'yı hedefine ulaştırmaktı: 'Birleşik Kürdistan!' / Bu sebeple... Ne 7 Haziran 2015 ve ne de 1 Kasım 2015 genel seçimleri umurundaydı! Hükümet olmak değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı indirerek iktidarı tamamen ele geçirmek istiyorlar..."
    Yazısını hatırlatmakla da kalmamıştım. Emperyalizmin vurduğu adama vurmak, "Büyük Oyun" kurucularının amacına hizmet etmekten başka anlam taşımaz demiştim.
    Ya 'direniş' saflarında yer alırsınız ya da 'bozguncuların' saflarında... Başka saf yok...

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    Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna: CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu "bi şekilde" darbe iması Erdoğan'ı idama kadar vardırdılar!
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