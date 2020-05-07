Küçük Ada aynı evde olan doktor annesine hasret kaldı: Sana sarılmayı özledim anne





AYDIN GÜNLERE!

SUDAN'DA Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeden evine gönderilen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri tarafından Atatürk Havalimanı'na inen uçaktan alınan Aydın, yapılan kontrollerin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



78 BİN 202 HASTA İYİLEŞTİ

SAĞLIK Bakanlığı, 4 bin 917 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 78 bin 202 olduğunu duyurdu. Açıklamada dün 2 bin 253 kişiye Covid- 19 tanısı konulduğunu, 64 kişinin hayatını kaybettiğini toplam can kaybının da 3 bin 584 olduğunu bildirdi.



BODRUM'A 6 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

7 ilde seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, Muğla'nın Bodrum ilçesine yaklaşık 6 bin araç giriş yaptı. İlçenin trafiğinde son günlerde yüzde 25 oranında artış yaşandı. Gözde tatil yerine girişlerin, hafta sonuna kadar artarak devam etmesi bekleniyor.



11 KAÇAĞA 14 GÜN KARANTİNA

11 kişi, Coronavirüs tedbirlerine uymayıp izinsiz ve sahte belgeler düzenleyerek Bartın'a giriş yaptı. Kaçak girişin tespit edilmesi üzerine aralarında mevsimlik tarım işçilerinin de bulunduğu 11 kişi kaldıkları yerden alındı. Vatandaşlar, görevliler eşliğinde Çeşm-i Cihan Yurdu'na yerleştirilerek, 14 gün süreyle karantinaya alındı.



KATİL VİRÜSE TOKAT...

TOKAT Başçiftlik'te Corona görülmedi. Vatandaşlar "Dışarıdan gelenleri 14 gün evde tuttuk" dedi.