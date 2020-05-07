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    • 07.05.2020 Gazete
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    Korona sebebiyle mahsur kalan ler, turizm merkezinde hem çalışıp hem tatil yapıyorlar

    Corona nedeniyle Kaş’ta mahsur kalan ler, turizm merkezinde çalışmaya başladı. Fransız, Faslı, Cezayirli ve Kolombiyalı, ’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.



    Antalya'nın     Kaş ilçesine bir buçuk ay önce tatile gelen turistler, tatil planı yaptıkları süre çoktan dolmasına rağmen Coronavirüs'ten korunmak amacıyla konakladıkları kampta yaşamaya başladı.



    Salgın nedeniyle memleketlerine dönemeyen iki Fransız ile bir Faslı, Cezayirli ve Kolombiyalı turistin kampta konaklama ücreti ödemediği, günlük rutin işlere yardımcı olduğu ve tercümanlık yaptığı belirtildi. Turistler Türkiye'de olmaktan çok mutlu...




    Fransız Laura Sierzputowski (solda) ve erkek arkadaşı Kolombiyalı Jonathan David Rodrguez Giraldo, "Biz ressamız, duvarları boyayıp resimler yapıyoruz, iyi vakit geçiyoruz" dedi.



    Cezayirli Dhia el hak Daamouche ve Faslı Oussama Gaidar, "Müslümanız, burada arkadaşlarla beraber iftar yapıyoruz Allah'a şükür" diye konuştu.




    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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