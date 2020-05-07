Antalya'nın Kaş ilçesine bir buçuk ay önce tatile gelen turistler, tatil planı yaptıkları süre çoktan dolmasına rağmen Coronavirüs'ten korunmak amacıyla konakladıkları kampta yaşamaya başladı.
Salgın nedeniyle memleketlerine dönemeyen iki Fransız ile bir Faslı, Cezayirli ve Kolombiyalı turistin kampta konaklama ücreti ödemediği, günlük rutin işlere yardımcı olduğu ve tercümanlık yaptığı belirtildi. Turistler Türkiye'de olmaktan çok mutlu...
Fransız Laura Sierzputowski (solda) ve erkek arkadaşı Kolombiyalı Jonathan David Rodrguez Giraldo, "Biz ressamız, duvarları boyayıp resimler yapıyoruz, iyi vakit geçiyoruz" dedi.
Cezayirli Dhia el hak Daamouche ve Faslı Oussama Gaidar, "Müslümanız, burada arkadaşlarla beraber iftar yapıyoruz Allah'a şükür" diye konuştu.