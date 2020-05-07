



Salgın nedeniyle memleketlerine dönemeyen iki Fransız ile bir Faslı, Cezayirli ve Kolombiyalı turistin kampta konaklama ücreti ödemediği, günlük rutin işlere yardımcı olduğu ve tercümanlık yaptığı belirtildi. Turistler Türkiye'de olmaktan çok mutlu...