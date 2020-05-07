Hayırsever balıkçıdan sağlık çalışanlarına iftar menüsü

Osmanbey'de hayırsever bir balıkçı, 15 hastanede koronavirüse karşı canla başla mücadele veren 15 bin sağlık çalışanına iftar menüsü hazırlattı. Balıkçı Yusuf Yıldız, ilk aşamada Şişli Etfal, Okmeydanı ve Cerrahpaşa Tıp hastaneleri için bin kişilik ekmek arası balık, salata, şalgam suyu ve tatlıdan oluşan menü hazırladıklarını ifade ederek, "Bizim bu hareketimizin diğer sektörlere de örnek teşkil etmesini ve mücadalede sonuna kadar bir katkımızın olmasını istedik. Milli dayanışma ruhumuz çığ gibi büyüsün" dedi.