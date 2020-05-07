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    • Güncel
    • 07.05.2020 Gazete
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    Hayırsever balıkçıdan sağlık çalışanlarına iftar menüsü

    Balıkçı Yusuf Yıldız, İstanbul’da 15 bin sağlıkçıya; balık, salata, ve şalgam suyundan oluşan iftarlık hazırladı. Balıkçı Yusuf Yıldız, ilk aşamada Şişli Etfal, Okmeydanı ve Cerrahpaşa Tıp hastaneleri için bin kişilik ekmek arası balık, salata, şalgam suyu ve tatlıdan oluşan menü hazırladıklarını ifade ederek, "Bizim bu hareketimizin diğer sektörlere de örnek teşkil etmesini ve mücadalede sonuna kadar bir katkımızın olmasını istedik. Milli dayanışma ruhumuz çığ gibi büyüsün" dedi.

    'Yıldız' balıkçı
    İstanbul Osmanbey'de hayırsever bir balıkçı, 15 hastanede koronavirüse karşı canla başla mücadele veren 15 bin sağlık çalışanına iftar menüsü hazırlattı. Balıkçı Yusuf Yıldız, ilk aşamada Şişli Etfal, Okmeydanı ve Cerrahpaşa Tıp hastaneleri için bin kişilik ekmek arası balık, salata, şalgam suyu ve tatlıdan oluşan menü hazırladıklarını ifade ederek, "Bizim bu hareketimizin diğer sektörlere de örnek teşkil etmesini ve mücadalede sonuna kadar bir katkımızın olmasını istedik. Milli dayanışma ruhumuz çığ gibi büyüsün" dedi.


    MUSTAFA KAYA
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