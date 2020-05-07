Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya olarak salgına karşı, tüm kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliği içerisinde başarılı bir mücadele verilerek, normalleşme sürecine girildiğini açıkladı. Vali Karaloğlu, Antalya'da 12 milyon 400 bin maske, 97 milyon 774 milyon TL nakdi yardım dağıtıldığını açıkladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüs sürecinde Antalya'da gelinen süreç, eczaneler ve vefa destek grupları aracılığıyla vatandaşa ulaştırılan maske ve yardımlarla ilgi bilgi paylaştı. Antalya'da yürütülen çalışmalar kapsamındaki sayılarla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Vali Münir Karaloğlu, Antalyalılara müjdeli de bir haber verdi.