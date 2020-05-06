Evcil hayvanlara Coronavirüs'ün bulaşıp bulaşmadığı sorularına net cevap Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Virüsle enfekte olduğu bildirilen az sayıda hayvan olduğu dikkat çekilerek, Covid-19 pozitif saptanan kedi veya köpeklerin 14 gün izolasyonda tutulması istendi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, pandemi döneminde evcil hayvanlarla ilgili uyarıları açıkladı.
BİLİM KURULU'NDAN EVDE BESLENEN HAYVANLAR İÇİN REHBER
Evcil hayvanların ev dışındaki insanlarla veya diğer hayvanlarla yakın temasta bulunmamalı.
Köpekleri bir tasma ile gezdirin.
Diğer insanlardan ve hayvanlardan en az 2 metre uzakta tutun.
Çok sayıda insanın ve köpeğin toplandığı halka açık park ve yerlerden kaçının.
Evcil hayvanınız ile temas sonrası ellerinizi dezenfekte edin.
Covid-19 hastalığınız varsa, tedavi süresince mümkünse evcil hayvanlarınız için başka bir evde bakımını sağlayın.
Covid-19 pozitif saptanan kedi veya köpeklerin 14 gün izolasyonunu sağlayın.
BİLİM KURULU'NDAN EVDE BESLENEN HAYVANLAR İÇİN REHBER
Evcil hayvanların ev dışındaki insanlarla veya diğer hayvanlarla yakın temasta bulunmamalı.
Köpekleri bir tasma ile gezdirin.
Diğer insanlardan ve hayvanlardan en az 2 metre uzakta tutun.
Çok sayıda insanın ve köpeğin toplandığı halka açık park ve yerlerden kaçının.
Evcil hayvanınız ile temas sonrası ellerinizi dezenfekte edin.
Covid-19 hastalığınız varsa, tedavi süresince mümkünse evcil hayvanlarınız için başka bir evde bakımını sağlayın.
Covid-19 pozitif saptanan kedi veya köpeklerin 14 gün izolasyonunu sağlayın.