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    • 06.05.2020 Gazete
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    'ndan evde beslenen hayvanlar için rehber

    , evde hayvan besleyenleri uyardı. Yetkililer, “Covid-19, larda da görüldü. Normalleşme sürecinde, uyarıları dikkate alın” dedi.

    Evcil karantina
    Evcil hayvanlara Coronavirüs'ün bulaşıp bulaşmadığı sorularına net cevap 'ndan geldi. Virüsle enfekte olduğu bildirilen az sayıda hayvan olduğu dikkat çekilerek, Covid-19 pozitif saptanan kedi veya köpeklerin 14 gün izolasyonda tutulması istendi. Sağlık Bakanlığı , pandemi döneminde larla ilgili uyarıları açıkladı.




    BİLİM KURULU'NDAN EVDE BESLENEN HAYVANLAR İÇİN REHBER
    Evcil hayvanların ev dışındaki insanlarla veya diğer hayvanlarla yakın temasta bulunmamalı.
    Köpekleri bir tasma ile gezdirin.
    Diğer insanlardan ve hayvanlardan en az 2 metre uzakta tutun.
    Çok sayıda insanın ve köpeğin toplandığı halka açık park ve yerlerden kaçının.
    Evcil hayvanınız ile temas sonrası ellerinizi dezenfekte edin.
    Covid-19 hastalığınız varsa, tedavi süresince mümkünse evcil hayvanlarınız için başka bir evde bakımını sağlayın.
    Covid-19 pozitif saptanan kedi veya köpeklerin 14 gün izolasyonunu sağlayın.
    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan evde beslenen hayvanlar için rehber
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