Kuaförlerin randevuları ilk haftadan patladı

Karantinada saç sakal birbirine karıştı. Berberlerin 11 Mayıs'ta açılacağını duyan vatandaş telefona sarıldı.
İstanbul'da kuaför salonu olan Ercüment Fatih Sakin, 1 saatte 19 görüşme yaptı: İlk haftada randevularım patladı.
CAMDAN CAMA İSİM-ŞEHİR
İSTANBUL Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan çocuklar, camdan cama isim-şehir oyunu oynayarak vakit geçiriyor.
İstanbul'da Abdul Hamid, Musab ve Şura kardeşler, Pendik'teki evlerinin balkonuna çadır kurup, derslerini burada çalışıyor.
Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan otizmli bireyler, İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'nun (İZOT) sosyal medya aracılığıyla düzenlediği "İZOT Evden Otizm Festivali" sayesinde hünerlerini sergiliyor.
103 ÜLKEDEN 65 BİN KİŞİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şimdiye kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşı Türkiye'ye getirdiklerini söyledi. Transfelerin devam edeceğini belirtti. Bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.
MAHALLELER TARANACAK
Türkiye, salgına karşı mücadelede başarılı bir sınav verdi. Bu kapsamda antikor testleri yapılacak. İlçe ilçe, mahalle mahalle kaç kişinin yaklaşık enfekte olduğu ve antikor geliştirdiği tespit edilecek. İlk sırada ise İstanbul var.
ABD'DEN MEKTUP VAR
ABD Temsilciler Meclisi, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'a bir mektup gönderdi. Türkiye'nin ABD'ye Covid- 19 salgınından dolayı gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri için teşekkür etti.
ÖLÜM VE ENTÜBE SAYISI DÜŞÜYOR
Sağlık Bakanlığı, dün 5 bin 119 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 73 bin 285 olduğunu açıkladı. 1832 kişiye Kovid- 19 tanısı konulduğunu, 59 kişinin vefat ettiğini, toplam can kaybının da 3 bin 520 olduğunu vurgulayan bakanlık, entübe hasta sayısının 707'ye, yoğun bakım hasta sayısının da bin 338'e düştüğünü bildirdi.
İstanbul'da kuaför salonu olan Ercüment Fatih Sakin, 1 saatte 19 görüşme yaptı: İlk haftada randevularım patladı.
CAMDAN CAMA İSİM-ŞEHİR
İSTANBUL Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan çocuklar, camdan cama isim-şehir oyunu oynayarak vakit geçiriyor.
İstanbul'da Abdul Hamid, Musab ve Şura kardeşler, Pendik'teki evlerinin balkonuna çadır kurup, derslerini burada çalışıyor.
Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan otizmli bireyler, İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'nun (İZOT) sosyal medya aracılığıyla düzenlediği "İZOT Evden Otizm Festivali" sayesinde hünerlerini sergiliyor.
103 ÜLKEDEN 65 BİN KİŞİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şimdiye kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşı Türkiye'ye getirdiklerini söyledi. Transfelerin devam edeceğini belirtti. Bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.
MAHALLELER TARANACAK
Türkiye, salgına karşı mücadelede başarılı bir sınav verdi. Bu kapsamda antikor testleri yapılacak. İlçe ilçe, mahalle mahalle kaç kişinin yaklaşık enfekte olduğu ve antikor geliştirdiği tespit edilecek. İlk sırada ise İstanbul var.
ABD'DEN MEKTUP VAR
ABD Temsilciler Meclisi, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'a bir mektup gönderdi. Türkiye'nin ABD'ye Covid- 19 salgınından dolayı gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri için teşekkür etti.
ÖLÜM VE ENTÜBE SAYISI DÜŞÜYOR
Sağlık Bakanlığı, dün 5 bin 119 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 73 bin 285 olduğunu açıkladı. 1832 kişiye Kovid- 19 tanısı konulduğunu, 59 kişinin vefat ettiğini, toplam can kaybının da 3 bin 520 olduğunu vurgulayan bakanlık, entübe hasta sayısının 707'ye, yoğun bakım hasta sayısının da bin 338'e düştüğünü bildirdi.