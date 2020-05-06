Evinde maymun besleyen vatandaşa ceza

Muğla Ortaca'da bir kişi, evinde beslediği Güney Afrika kökenli Vervet cinsi maymunla sokağa çıktı. 3 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.
TEDBİR HAREKEDİ
Bilim Kurulu'ndan önemli karar: Covid- 19 saptanan kedi veya köpekler 14 gün karantinada kalacak.
YENİ TREND KAREVAN
Salgın, karavana ilgiyi arttırdı. 4 kişilik karavan modellerinden günde ortalama 6 adet satıldı.
TAŞ BEBEK
Sivas'ta 1.5 yaşındaki M.G, annesinin pırlanta yüzüğünü yuttu. Doğal yollarla kurtuldu!
TEDBİR HAREKEDİ
Bilim Kurulu'ndan önemli karar: Covid- 19 saptanan kedi veya köpekler 14 gün karantinada kalacak.
YENİ TREND KAREVAN
Salgın, karavana ilgiyi arttırdı. 4 kişilik karavan modellerinden günde ortalama 6 adet satıldı.
TAŞ BEBEK
Sivas'ta 1.5 yaşındaki M.G, annesinin pırlanta yüzüğünü yuttu. Doğal yollarla kurtuldu!