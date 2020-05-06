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    • Güncel
    • 06.05.2020 Gazete
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    Evinde maymun besleyen vatandaşa ceza

    Ortaca'da bir kişi, evinde beslediği Güney Afrika kökenli Vervet cinsi maymunla sokağa çıktı. 3 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı. İşte Takvim Gazetesi’nin 6 Mayıs 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Maymun cezası
    Ortaca'da bir kişi, evinde beslediği Güney Afrika kökenli Vervet cinsi maymunla sokağa çıktı. 3 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

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