'Yoksul dostu' Prof. Dr. Murat Dilmener Corona’ya yenik düştü

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Tıp Fakültesi'nin duayen hocalarından Prof. Dr. Murat Dilmener, Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir aydır yoğunbakımda olan 78 yaşındaki Dilmener önce entübe edildi, kök hücre ve plazma tedavisi yapıldı. Süreç içinde Coronavirüs tedavi edilse de akciğerde yarattığı hasar sürüyordu. "Yoksul dostu" olarak da bilinen profesör, maddi imkanı olmayan hastaları ücretsiz tedavi ediyordu. Binlerce öğrenci yetiştiren Prof. Dr. Dilmener'in ardından yazılan yorumlar duygusaldı:HOCAM, bugün ABD'de başarılı bir doktorum. Sizin sayenizde.Prof. Dr. Dilmener gibiler çoğalırsa, tıp dünyasında sorun kalmaz.KIZIMI muayene etmişti. Borcum ne kadar dediğimde bana kızmıştı. Nur içinde yat.