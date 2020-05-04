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(Covid-19) tedavisi gören İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti. Ömer Döngeloğlu'nun Coronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu açıklanmıştı. Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan Döngeloğlu'nun naaşı yakınları tarafından alınarak Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.