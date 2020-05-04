NORMALLEŞME GÜNDEMİ

Toplantıda Oktay'ın tüm bakanlıklardan aldığı bilgi ve çalışmalarla son halini verdiği "Normalleşme Planı" da görüşülecek. AVM'lerin kademeli açılması, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta dört günlük ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınacak.

Kabine'de ayrıca ekonomide alınan önlemlerin yansımaları ve yeni önlemler ile Suriye ve Libya'daki gelişmeler de değerlendirilecek. Toplantı sonrası saat 19.00'da Başkan Erdoğan, yeni kararları açıklayacak.