LGS sınavı 21 haziran'da mı olacak sorusu hem öğrenciler hem de veliler tarafından araştırılmaya başlandı. LGS 21 Haziran'da gerçekleşecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısından çıkan karara göre LGS sınavı 21 Haziran'da yapılması planlanıyor. LGS 21 Haziran tarihinde olacak mı sorusu öğrencileri internette aramaya yöneltti? Peki LGS 21 Haziran'da mı olacak?
LGS 21 HAZİRAN'DA MI OLACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası alınan karara göre Liselere Geçiş Sınavı LGS, 21 Haziran tarihinde yapılacak.
MİLYONLARIN GÖZÜ BU TOPLANTIDA
Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek milyonlarca öğrencinin gözü de bu toplantı. Selçuk'un hazırlanan seçeneklerle ilgili sunum yapacağı Kabine'de, 1.8 milyon öğrencinin gireceği LGS takvimi de ele alınacak. Sınavın temmuz ayına sarkmadan haziran ayı içerisinde, son hafta yapılması önerilecek.
Toplantıda ayrıca 25-26 Temmuz'a ertelenen ve 2.5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS'nin öne alınması konusu da ele alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "zaten sıkıntıda olan turizm sektörünün olumsuz etkilenmemesi" için sınavın öne çekilmesini istediği kaydediliyor. Toplantıda tüm bu senaryolar da değerlendirilecek ve bir karar alınacak. Öğrenciler ve aileleri, bir süredir sosyal medyadan YKS'nin öne alınmaması için kampanya yürütüyor.
20 YAŞ ALTINA İZİN YOK!
Milliyet'te yer alan habere göre, Kabine'de merakla beklenen 20 yaş altına ve 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesine dönük talep de değerlendirilecek. Bilim Kurulu'nun çoğunluk kararıyla buna sıcak baktığı ve 65 yaş üzeri vatandaşların egzersiz yapmasının önemine dikkat çektiği ifade ediliyor. 21 Mart'tan bu yana evden çıkmaları yasak olan 65 yaş üzerindeki vatandaşlara bu nedenle belli saat aralıklarında olmak ve evin bulunduğu bölgeler olmak kaydıyla sokağa çıkma izni verilmesi bekleniyor. 20 yaş altına ise "şu aşamada" bir izin olmayacağı kaydediliyor.
NORMALLEŞME GÜNDEMİ
Toplantıda Oktay'ın tüm bakanlıklardan aldığı bilgi ve çalışmalarla son halini verdiği "Normalleşme Planı" da görüşülecek. AVM'lerin kademeli açılması, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta dört günlük ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınacak.
Kabine'de ayrıca ekonomide alınan önlemlerin yansımaları ve yeni önlemler ile Suriye ve Libya'daki gelişmeler de değerlendirilecek. Toplantı sonrası saat 19.00'da Başkan Erdoğan, yeni kararları açıklayacak.
LGS NEDİR?
2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.
Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.
LGS'de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.
LGS BAŞVURU ŞARTLARI
2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları
Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8'inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.
Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları
2018–2019 Öğretim yılında yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları