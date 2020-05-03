İstanbul'un en ünlü ulaşım hattı 500 T salgından nasibini aldı. 78 durak kateden araç boşaldı. Sosyal medya sallandı:
Güneşin batmadığı hat battı!
Artık insan gibi gidebileceğiz!
Sosyal mesafe de olacak mı?
1989 yılından beri içerdeyim. Kalabalıktan inemedim!
İŞTE BÜYÜK İNSANLIK
Sivas'ta bir grup hayırsever iş insanı örnek davranışa imza attı. 700 kişinin toplam 120 bin TL'lik bakkal borcunu kapattı.
Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.
İstanbul sahillerindeki denetim görevini, atlı jandarma timleri üstlendi. Ekipler, Sarıyer ve Şile sahillerinde görev yaptı.
Plaja gelen atlı timler, sahil boyunca denetim gerçekleştirdi.
WHATSAPP HATTI HAZIR
Sağlık Bakanlığı'nın, Coronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında oluşturduğu SABİM 184
Whatsapp danışma hattı ile vatandaşlar virüsle ilgili güncel verileri öğreniyor. Vatandaşlar, 0541 888 0184 numarasıyla bilgilere ulaşıyor.
VAKA SAYISI DÜŞÜYOR
Türkiye''de Coronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 kişi daha artarak, 3 bin 336'ya yükseldi. Bin 983 kişide virüs tespit edildi. 4 bin 451 kişi ise iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın" dedi. Koca, Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduklarını da bildirdi.
Güneşin batmadığı hat battı!
Artık insan gibi gidebileceğiz!
Sosyal mesafe de olacak mı?
1989 yılından beri içerdeyim. Kalabalıktan inemedim!
İŞTE BÜYÜK İNSANLIK
Sivas'ta bir grup hayırsever iş insanı örnek davranışa imza attı. 700 kişinin toplam 120 bin TL'lik bakkal borcunu kapattı.
Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.
İstanbul sahillerindeki denetim görevini, atlı jandarma timleri üstlendi. Ekipler, Sarıyer ve Şile sahillerinde görev yaptı.
Plaja gelen atlı timler, sahil boyunca denetim gerçekleştirdi.
WHATSAPP HATTI HAZIR
Sağlık Bakanlığı'nın, Coronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında oluşturduğu SABİM 184
Whatsapp danışma hattı ile vatandaşlar virüsle ilgili güncel verileri öğreniyor. Vatandaşlar, 0541 888 0184 numarasıyla bilgilere ulaşıyor.
VAKA SAYISI DÜŞÜYOR
Türkiye''de Coronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 kişi daha artarak, 3 bin 336'ya yükseldi. Bin 983 kişide virüs tespit edildi. 4 bin 451 kişi ise iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın" dedi. Koca, Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduklarını da bildirdi.