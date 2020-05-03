İzmir Mazhar Zorlu Meslek Lisesi öğretmeni Talat Güler, yaklaşık 20 gün önce rahatsızlandı. Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle, kendisi gibi öğretmen olan eşi Aylin Güler tarafından Bornova Türkan Özilhan Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. 2 çocuk babası Talat Güler'e Coronavirüs teşhisi konuldu. Aylin Güler'e yapılan test de pozitif çıktı.
Çift hastaneye yatırılırken, filyasyon ekibi devreye girdi. Aynı evde yaşayan Aylin Güler'in annesi Şadiye ve babası Muhsin Akgün'de de hastalık teşhis edildi. Aile büyüklerinin tedavisi sürerken, öğretmen Güler çiftinin 19 aylık oğulları Ozan'a yapılan test de pozitif çıktı. Talat Güler hariç diğer aile üyelerinin tamamı taburcu edildi.
Talat Güler (altta), tedavisinin başarılı gittiğini belirterek, çok yakında taburcu olacağına inandığını söyledi.
Çift hastaneye yatırılırken, filyasyon ekibi devreye girdi. Aynı evde yaşayan Aylin Güler'in annesi Şadiye ve babası Muhsin Akgün'de de hastalık teşhis edildi. Aile büyüklerinin tedavisi sürerken, öğretmen Güler çiftinin 19 aylık oğulları Ozan'a yapılan test de pozitif çıktı. Talat Güler hariç diğer aile üyelerinin tamamı taburcu edildi.
Talat Güler (altta), tedavisinin başarılı gittiğini belirterek, çok yakında taburcu olacağına inandığını söyledi.