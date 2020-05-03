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    • 03.05.2020 Gazete
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    li ailenin koronavirüs (Kovid-19) zaferi

    ’de yaşayan Güler ailesinin 5 üyesi Coronavirüs’e yakalandı. 4’ü iyileşip taburcu oldu, İzmir Mazhar Zorlu Meslek Lisesi öğretmeni ise iyileşmek üzere...

    Ailenin zaferi
    İzmir Mazhar Zorlu Meslek Lisesi öğretmeni , yaklaşık 20 gün önce rahatsızlandı. Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle, kendisi gibi öğretmen olan eşi tarafından Bornova Türkan Özilhan Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. 2 çocuk babası Talat Güler'e Coronavirüs teşhisi konuldu. Aylin Güler'e yapılan test de pozitif çıktı.





    Çift hastaneye yatırılırken, filyasyon ekibi devreye girdi. Aynı evde yaşayan Aylin Güler'in annesi Şadiye ve babası Muhsin Akgün'de de hastalık teşhis edildi. Aile büyüklerinin tedavisi sürerken, öğretmen Güler çiftinin 19 aylık oğulları Ozan'a yapılan test de pozitif çıktı. Talat Güler hariç diğer aile üyelerinin tamamı taburcu edildi.




    Talat Güler (altta), tedavisinin başarılı gittiğini belirterek, çok yakında taburcu olacağına inandığını söyledi.
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