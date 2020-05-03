Hastane inşaatından bakır kablo çalarken yakalanan 6 şüpheli yakalandı

tarafta canını ortaya koyan kahramanlar, diğer tarafta insan müsveddeleri... İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların Yeşilköy'deki pandemi hastanesi şantiyesine girdiğini belirledi.Kabloları çalmaya çalışan hırsızlarla polis arasında film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Hastanenin birkaç kilometre uzağında durdurulan otomobildeki 6 hırsız yakalandı. Hırsızlar, "Pişman" olduklarını söyledi.