Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Hastane inşaatından bakır kablo çalarken yakalanan 6 şüpheli yakalandı

    ATatatürk Havalimanı içinde yapımına devam edilen pandemi hastanesi şantiyesinden hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalışan 6 kişi, polisin film gibi operasyonu ile yakalandı. Polisle hırsızlar arasında yaşanan kovalamaca kamera görüntülerine yansıdı.

    Hırsızlar
    Bir tarafta canını ortaya koyan kahramanlar, diğer tarafta insan müsveddeleri... İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların Yeşilköy'deki pandemi hastanesi şantiyesine girdiğini belirledi.



    Kabloları çalmaya çalışan hırsızlarla polis arasında film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Hastanenin birkaç kilometre uzağında durdurulan otomobildeki 6 hırsız yakalandı. Hırsızlar, "Pişman" olduklarını söyledi.

    Haberler Güncel Hastane inşaatından bakır kablo çalarken yakalanan 6 şüpheli yakalandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri