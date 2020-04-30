Taksiler ücretsiz mi oldu? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu kentte uygulanacak sokağa çıkma yasağında 12.500 taksi seferiyle sağlık çalışanlarının ücretsiz olarak taşınacağını duyurdu. İstanbul'da işe gitmek zorunda olan sağlık çalışanlarının mağdur olmaması için yeni bir uygulama başlatılıyor.
TAKSİLER ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 12 bin 500 taksinin seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınacağını duyurdu.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA TAKSİLER ÜCRETSİZ Mİ?
Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak.
BİTAKSİ NEDİR?
BiTaksi olarak taksi arayan yolcularla, yolcu arayan taksileri bir araya getiren bir akıllı telefon uygulamasıdır. BiTaksi ile tek tuşla olduğun yere taksi çağırırsın. Gelen şoförün adını, puanını ve taksinin plakasını ekranda görürsün ve gelişini haritadan izlersin. İster nakit ister kredi kartıyla ödeyebilirsin. Yolculuk sonunda da şoföre puan verebilir, yolculukla ilgili yorum yazabilirsin. Üstelik işitme ve görme engelli yolcularımız da kolaylıkla kullanabilir.
İ TAKSİ NEDİR?
Toplu ulaşım sistemine entegrasyonu sağlanan taksi taşımacılığı ile hem taşımacı, şoför, araç ve durak kaynaklı taksi müşterilerinin şikâyetlerine hızlı, güvenli ve kaliteli geri dönüşler sağlanabilecek hem de taksilerin, durak, parklanma entegrasyonu sağlanacak.
Taksilerin kontrol merkezleri ile izlenebilmesi, yönlendirilebilmesi, koordine edilmesi; sürücü ve yolcu güvenliğinin arttırılarak, müşteriyle sürücüyü en hızlı ve ekonomik rota ile buluşturması, zaman, yakıt kaybını engelleyerek, trafik yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.İBB İTAKSİ millileşme ve yerlileşme hamlesine uygun tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli yazılım uygulaması.
Dinamik planlama yapmaya olanak sağlayan ve anlık ulaşım taleplerine cevap verebilen bu sistem, çarpan etkisiyle milli bir yazılımın dünya pazarında Türk markası oluşturarak yer edebilecek bir marka değerine ulaşma imkânı sağlayacak.
iTaksi, diğer uygulamalarda olduğu gibi taksicilerin rızkını yasadışı, kayıtsız, ülkemize vergi vermeyen yabancı menşeli firmalara karşı korumayı amaçlıyor. iTaksi 'ye yalnızca İstanbul'da kayıtlı taksiler ve taksiciler dâhil olabilirler.
TAKSİ
Taksi, daha çok kent içinde ya da yakın çevresinde bir yerden bir yere gitmek için tutulan şöförlü ulaşım aracıdır. Genellikle sarı renkli ticari araçtır. Durağından veya telefonla çağrılarak alınan taksi, arabası olmayanlar için kolaylık sağlar. Taksiye binmenin belirli bir ücreti vardır. Bu ücret de taksimetre yardımıyla belirlenir.