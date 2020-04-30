POMEM sonuçları açıklandı mı? 26. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Yüzbinlerce polis adayının aylarca süren sınav süreçleri tamamlandı ve adaylar POMEM sonuçlarının merakla beklemeye başladı. Polis adayları POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik açıklamaları yakından takip ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan konuyla ilgili bir müjde gelmişti.

SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi tarafından sınav sonuçları henüz duyurulmadı. Sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonuç duyurusu yayınlandığı takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gazeteci Özgür Karabaş'ın Bakan Soylu'dan aldığı bilgiye göre, POMEM sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanacağı ifade edilmişti. Ancak bu sürenin üzerinden 3 hafta geçti. Sonuçların birkaç hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.