Oteller ne zaman açılacak 2020? Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altın alması ile birçok kişi hayatını kaybetti. Virüsün Türkiye'de de görülmesi sağlık önlemlerinin arttırılmasına sebep oldu. Sağlık önlemleri kapsamında avmler, camiler, oteller ve okullar geçici bir süreliğine kapatıldı. Birçok kişi otellerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Oteller ne zaman açılacak 2020? Yaz turizm sezonu ne zaman başlar? Otellerde bakanlığın hazırladığı kurallar listesine uygun şekilde açık büfenin yasaklanması, eğitimli personelle hizmet verilmesi, bekletmeli oda seçeneklerinin uygulanması şartı getirileceği belirtiliyor.