Oteller ne zaman açılacak 2020? Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altın alması ile birçok kişi hayatını kaybetti. Virüsün Türkiye'de de görülmesi sağlık önlemlerinin arttırılmasına sebep oldu. Sağlık önlemleri kapsamında avmler, camiler, oteller ve okullar geçici bir süreliğine kapatıldı. Birçok kişi otellerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Oteller ne zaman açılacak 2020? Yaz turizm sezonu ne zaman başlar? Otellerde bakanlığın hazırladığı kurallar listesine uygun şekilde açık büfenin yasaklanması, eğitimli personelle hizmet verilmesi, bekletmeli oda seçeneklerinin uygulanması şartı getirileceği belirtiliyor.
BAYRAMIN SON İKİ GÜNÜ BELLİ DEĞİL
Ramazan Bayramı'nın ardından hayata geçirilmeye başlayacak planın ilk aşamasındaki uyum oranlarına ve vakaların seyrine bakılarak normalleşme adımları takvimin ikinci aşamasında genişletilecek. Hedefe ulaşılamaması durumunda takvim ve hedefler güncellenecek. Buna göre bayram boyunca seyahat kısıtlamalarının sürmesi, cuma gibi bayram namazının da camilerde kılınmaması ve pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 24 Mayıs'ta 31 şehirde sokağa çıkma yasağının sürmesi formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Bayramın son iki günü yasağın sürüp sürmemesi ise tartışılıyor.
OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK? SERTİFİKASINI ALAN OTEL AÇILABİLECEK
Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye için tünelin ucundaki ışık göründü" sözleriyle açıkladığı normalleşme eylem planları ele alındı. Hürriyet Gazetesi'nin takvimine göre, Oktay'ın koordinasyonunda 16 bakanlığın ayrı ayrı yürüttüğü çalışmalarda sunumlar videokonferansla toplanan kabinede yapıldı. Buna göre Türkiye genelinde, iller bazında ve kritik sektörlerde normalleşmeye dönük tüm planlar tamamlanacak. Bakanlıkların ayrı ayrı hazırladığı normalleşme planı, 100 günlük icraat programına benzer şekilde ülke geneline, sektörlere ve illere yönelik yol haritasını içerecek. Erdoğan'ın açıklayacağı planın tüm uygulama aşamaları takvime bağlanacak. Bu dönemde öncelik ekonomiye, ticarete, turizme ve gıdaya verilecek.
Ramazan Bayramı'nın ardından hayata geçirilmeye başlayacak planın ilk aşamasındaki uyum oranlarına ve vakaların seyrine bakılarak normalleşme adımları takvimin ikinci aşamasında genişletilecek. Hedefe ulaşılamaması durumunda takvim ve hedefler güncellenecek. Buna göre bayram boyunca seyahat kısıtlamalarının sürmesi, cuma gibi bayram namazının da camilerde kılınmaması ve pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 24 Mayıs'ta 31 şehirde sokağa çıkma yasağının sürmesi formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Bayramın son iki günü yasağın sürüp sürmemesi ise tartışılıyor.
Normalleşmenin başlayacağı ilk sektörlerden biri turizm olacak. Kabinede gündeme gelen takvime göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dünyada ilk kez uygulayacağı sertifikasyon sistemine göre otellerin sosyal mesafeye göre kademeli olarak açılması planlanıyor. Ramazan Bayramı'nın ardından daha korunaklı ve dışarıyla etkileşimi az olan otellerin öncelikli açılacağı kaydediliyor. Otellerde bakanlığın hazırladığı kurallar listesine uygun şekilde açık büfenin yasaklanması, eğitimli personelle hizmet verilmesi, bekletmeli oda seçeneklerinin uygulanması şartı getirileceği belirtiliyor.