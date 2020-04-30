Kadınlık hormonu östrojen tam bir virüssavar

İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Erk, kadınların başta grip olmak üzere tüm viral hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğunu söyledi. Bunun Corona ile mücadelede de görüldüğünü belirtti. TAKVİM'e şu önemli bilgileri verdi:
Östrojen ve progesteron kadınlık, testosteron erkeklik hormonudur. Östrojenin bağışıklık sistemini uyarıcı, düzenleyici etkisi vardır.
Covid hastalığı için çok korkutucu olan sitokin fırtınasını azaltmaktadır. Östrojen ve progesteron, bağışıklık genlerini aktif hale getirirken, testosteron bu genleri kapatmaktadır.
ABD, Çin ve İtalya'dan gelen verilere göre Covid-19 hastalığı da kadınlarda daha az sıklıkla ortaya çıkmakta ve daha az öldürücü olmaktadır.
Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların yüzde 70'i erkeklerden oluşmaktadır. 1918 yılında dünyayı 3 dalga şeklinde etkileyen İspanyol gribi salgınında da erkekler daha fazla etkilenmiş ve daha yüksek oranda hayatlarını kaybetmişlerdir.
Östrojen ve progesteron kadınlık, testosteron erkeklik hormonudur. Östrojenin bağışıklık sistemini uyarıcı, düzenleyici etkisi vardır.
Covid hastalığı için çok korkutucu olan sitokin fırtınasını azaltmaktadır. Östrojen ve progesteron, bağışıklık genlerini aktif hale getirirken, testosteron bu genleri kapatmaktadır.
ABD, Çin ve İtalya'dan gelen verilere göre Covid-19 hastalığı da kadınlarda daha az sıklıkla ortaya çıkmakta ve daha az öldürücü olmaktadır.
Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların yüzde 70'i erkeklerden oluşmaktadır. 1918 yılında dünyayı 3 dalga şeklinde etkileyen İspanyol gribi salgınında da erkekler daha fazla etkilenmiş ve daha yüksek oranda hayatlarını kaybetmişlerdir.