İstanbul'da uğultu sesi mi duyuldu? Sosyal medyada uğultu sesi bir kez daha gündeme geldi. ABD Savunma Bakanlığı bilinen adıyla Pentagon, ABD Donanmasına ait pilotların görev sırasında karşılaştıkları sırada kayda aldıkları, uçan nesneler ike alakalı görüntüleri yayınlamıştı. Birçok kişi Twitter'da da gündem olan Uğultu kelimesini merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Uğultu nedir? Uğultu sesi neden gündemde? Detaylar haberimizde..
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
Öncelikle belirtmek gerekir ki İstanbul'da dün deprem meydana gelmedi. Kandilli veya AFAD verilerine göre İstanbul'da gerçekleşmiş veya İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana gelmedi.
UĞULTU SESİ NEDEN OLUR?
Prof. Dr. Naci Görür, deprem sırasında uğultu sesinin olabileceğini söyledi. Görür; ""Deprem odağından çıkan sismik dalgaların yer kabuğunun içerisinden geçip atmosfere ulaşıncaya kadar geçtiği ortamlardaki etkileşimler nedeniyle ses ve uğultular meydana gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.
KARGO UÇAĞI MIYDI?
Sosyal medyada yayılan bir iddia da duyulan uğultu sesinin kargo uçağından olabileceği yönündeydi. Normalden daha alçak uçan Antonov An-12 tipi devasa kargo uçağının da uğultu sesine sebep olabileceği iddia edildi.
UĞULTU NEDİR?
Uzmanlar geçtiğimiz günlerde de meydana gelen uğultu sesi ardından açıklamada bulunmuştu. Prof. Dr. Şerif Barış, deprem dalgalarının yayılırken ses yaptığını belirterek, '''Uğultu' olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır. Her depremde olur bu. Özel bir durum değil'' açıklamasında bulunmuştu.
Prof. Dr. Naci Görür daha önce yaptığı bir açıklamada "deprem odağından çıkan sismik dalgaların (P, S, vb.) arzkabuğu içerisinden geçip atmosfere ulaşıncaya kadar geçtiği ortamlardaki etkileşimler nedeniyle çıkarttığı ses ve uğultular" olduğunu anlatmıştı.
Gece saatlerinde duyulan uğultu sesi uçak sesi de olabilmektedir.