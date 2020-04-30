Eğitim amacıyla gittiği Hindistan'da mahsur kalan Seda Yavaş, gözyaşları arasında çektiği video ile sesini iletti. Uçakla yurda getirildi.
İzmir'de karantinaya alınan genç kız, yeni bir video çekti. Herkese teşekkür etti. "Bu kez sevinçten ağlıyorum" dedi.
Seda, THY uçağına biner binmez hostesle bu pozu verdi.
İKİNCİ DALGA UYARISI
Bakan Koca "Salgında PİK dönemindeyiz. Düşüş trendine girdik" dedi ve ekledi: İzolasyona uymazsak 2. dalga gelebilir.
AÇAYİP PARA
Çay hasadı başladı. Salgın nedeniyle işçi bulunamadı. Üretici "7 bin 500 TL maaş veriyoruz işçi yok" diye dert yandı.
YÖK'TEN İNTERNET
Üniversite öğrencilerine destek geldi. Uzaktan eğitim nedeniyle gençlere 6 GB'lık ücretsiz internet verildi.
Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerinden dolayı Rusya'dan dönemeyen Türk vatandaşları, özel izinle yurda getiriliyor. Moskova'ya gelen THY'ye ait uçağın yolcuları, Vnukovo Havalimanı'nda son işlemleri gerçekleştirdi.
İstanbul Esenyurt'ta özel bir hastanede Coronavirüs testi üzerine yaşanan tartışmada bir vatandaş cipiyle defalarca hastane kapısına çarptı. Şahsın cipiyle hastanenin kapısına vurduğu o anlar kameralara yansıdı.
74 yaşındaki Abdulcabbar Urfan, evlilik yıldönümü olması nedeniyle eşine sürpriz yapmak istedi. Polis, 18 torun 6 çocuk sahibi yaşlı çiftin evine çiçek ve hediyelerle gitti.
İYİLEŞENLER 44 BİNİ GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı dünkü Coronavirüs verilerini paylaştı. 43 bin 498 test yapılırken, yeni vaka sayısı 2 bin 936 oldu. 89 kişi vefat ederken, toplam vefat sayısı 3 bin 81'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 117 bin 589'a çıktı. Dün iyileşen hasta sayısı 5 bin 231 oldu. Bakan Koca, "İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. 7 bin 428 sağlık çalışanımız ise virüse yakalandı" dedi.
AVRUPA'YA İKİNCİ ŞOK
CORNOVİRÜS ile boğuşan Avrupa'da, bu kez de çocuklarda görülen yeni bir kalp hastalığı yayılmaya başladı. İngiltere ve Fransa'nın ardından 4 ülkede daha görülen rahatsızlık çocukların kalplerinde iltihaplanmaya neden oluyor ve hastalığın Coronavirüs yüzünden meydana geldiği belirtiliyor.
ŞİFRE ARTIK İNTERNETTE
E-Devlet şifresi almak için PTT şubelerine gitmeye gerek yok. İnternet Bankacılığı üzerinden alınacak. Salgınla mücadele kapsamında birçok işlemin e devlet üzerinden yapılması üzerine şifresi olmayan vatandaşlar PTT şubeleri üzerinde uzun kuyruklar oluşturuyordu.
İzmir'de karantinaya alınan genç kız, yeni bir video çekti. Herkese teşekkür etti. "Bu kez sevinçten ağlıyorum" dedi.
Seda, THY uçağına biner binmez hostesle bu pozu verdi.
İKİNCİ DALGA UYARISI
Bakan Koca "Salgında PİK dönemindeyiz. Düşüş trendine girdik" dedi ve ekledi: İzolasyona uymazsak 2. dalga gelebilir.
AÇAYİP PARA
Çay hasadı başladı. Salgın nedeniyle işçi bulunamadı. Üretici "7 bin 500 TL maaş veriyoruz işçi yok" diye dert yandı.
YÖK'TEN İNTERNET
Üniversite öğrencilerine destek geldi. Uzaktan eğitim nedeniyle gençlere 6 GB'lık ücretsiz internet verildi.
Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerinden dolayı Rusya'dan dönemeyen Türk vatandaşları, özel izinle yurda getiriliyor. Moskova'ya gelen THY'ye ait uçağın yolcuları, Vnukovo Havalimanı'nda son işlemleri gerçekleştirdi.
İstanbul Esenyurt'ta özel bir hastanede Coronavirüs testi üzerine yaşanan tartışmada bir vatandaş cipiyle defalarca hastane kapısına çarptı. Şahsın cipiyle hastanenin kapısına vurduğu o anlar kameralara yansıdı.
74 yaşındaki Abdulcabbar Urfan, evlilik yıldönümü olması nedeniyle eşine sürpriz yapmak istedi. Polis, 18 torun 6 çocuk sahibi yaşlı çiftin evine çiçek ve hediyelerle gitti.
İYİLEŞENLER 44 BİNİ GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı dünkü Coronavirüs verilerini paylaştı. 43 bin 498 test yapılırken, yeni vaka sayısı 2 bin 936 oldu. 89 kişi vefat ederken, toplam vefat sayısı 3 bin 81'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 117 bin 589'a çıktı. Dün iyileşen hasta sayısı 5 bin 231 oldu. Bakan Koca, "İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. 7 bin 428 sağlık çalışanımız ise virüse yakalandı" dedi.
AVRUPA'YA İKİNCİ ŞOK
CORNOVİRÜS ile boğuşan Avrupa'da, bu kez de çocuklarda görülen yeni bir kalp hastalığı yayılmaya başladı. İngiltere ve Fransa'nın ardından 4 ülkede daha görülen rahatsızlık çocukların kalplerinde iltihaplanmaya neden oluyor ve hastalığın Coronavirüs yüzünden meydana geldiği belirtiliyor.
ŞİFRE ARTIK İNTERNETTE
E-Devlet şifresi almak için PTT şubelerine gitmeye gerek yok. İnternet Bankacılığı üzerinden alınacak. Salgınla mücadele kapsamında birçok işlemin e devlet üzerinden yapılması üzerine şifresi olmayan vatandaşlar PTT şubeleri üzerinde uzun kuyruklar oluşturuyordu.