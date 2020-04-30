Berber, kuaför ve AVM'ler açıldı mı? 20 yaş altı ile 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının esnetilmesi, günün belli saatlerinde bu vatandaşların sokağa çıkması ve berberlerin açılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Son günlerde 65 yaş üstü vatandaşların günde 2-3 saat dışarı çıkmaları konusu gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'da bu konuda açıklama yaptı ve çalışmalarının olduğunu söyledi. Berber ile kuaförlerin açılması konunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilim Kurulu'na işaret etti. Erdoğan, kurulun vereceği tavsiye kararı doğrultusunda karar vereceklerini söyledi.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Son günlerde 65 yaş üstü vatandaşların günde 2-3 saat dışarı çıkmaları konusu gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'da bu konuda açıklama yaptı ve çalışmalarının olduğunu söyledi. Dün düzenlenen MYK 'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yaş altı gençler ile 65 yaş üstü vatandaşların belli aralıklarla sokağa çıkma yasağının esnetilmesi konusunun gündemlerinde olduğunu, bunun farkında olduklarını söyledi.
Vatandaşların bu konuda zorlandıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan , bu konuda kararın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından verileceğini söyledi. Erdoğan , Bilim Kurulu 'nun bu konuda karar alacağını ve bu kararı değerlendirip nihai açıklamayı yapacaklarını ifade etti.
BERBERLER VE KUAFÖRLERİN AÇILMASI
Berber ile kuaförlerin açılması konunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilim Kurulu'na işaret etti. Erdoğan, kurulun vereceği tavsiye kararı doğrultusunda karar vereceklerini söyledi.
NOMALLLEŞME AŞAMA AŞAMA NASIL OLACAK?
Selvi kaleme aldığı yazısında normalleşmenin 4 Mayıs günü başlayacağını ve 4 aşamada hayata geçeceğini söyledi. İlk aşama Ramazan Bayramı 'ndan sonra sona erecek. 26 Mayıs günü sona erecek hazırlık aşamasında kademeli geçiş süreci başlayacak. Market, berber, AVM ve belirli kısıtlamalarla diğer işyerlerinin açılması gündeme gelecek
İKİNCİ AŞAMA
İkinci aşama ise 27 Mayıs 2020 günü başlayacak ve 31 Ağustos 2020 'e kadar devam edecek. Bu aşamada ise şehirlerarası seyahat kısıtlaması kaldırılacak. Ülkeler arası seyahat yasağının da kademeli olarak kaldırılması bu süreçte olacak. Okullar bu süreçte hala kapalı olacak.
ÜÇÜNCÜ AŞAMA
Üçüncü aşamada ise okullar açılacak ve devlet tam kapasite çalışmaya başlayacak.
1 Eylül 2020 günü başlayacak 3 'üncü aşamada öğrenciler okullarında olacak ve devlet çalışacak. 31 Aralık 2020 'de üçüncü aşama sona erecek.
SON AŞAMA
Dördüncü aşama ise 1 Ocak 2021 senesinde başlayacak ve gelişmelere göre ucu açık olacak. Bu aşamada aşı ve ilacın bulunup bulunmaması en önemli etmen olacak. Eğer virüs aşısı ve ilacı bulunursa süreç normale dönecek.
İLLERE GÖRE TEDBİRLER ALINACAK
Sağlık Bakanlığı kaynakları, illere göre tedbirlerin farklı olacağını açıklayarak , "Maske kullanımının hangi hâllerde mecburi olduğuna, kapalı yerlerdeki havalandırma sisteminin nasıl olacağına, lokantaların hangi durumda hizmet vereceğine, okullardaki sıra düzeni ve teneffüslerin her sınıf için ayrı olmasından, turizm tesislerinde alınacak tedbirlere kadar her alanda yeni kurallar belirleniyor. Kalabalıkların oluşmasına yol açacak hiçbir uygulamaya izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.
NERELER KAPALI?
Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.