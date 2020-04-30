Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı var mı? 9 gün mü olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

Bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda sosyal medya bu konu ile ilgili çalkalanıyor. Bilindiği gibi bu gece itibari ile 3 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Haftasonları Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı olduğu daha önceden yetkililer tarafından dile getirilmişti. Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi halinde yasak 22 Mayıs saat 24.00'da başlayacak, 31 Mayıs saat 24.00'da bitecek. Peki 9 günlük uzun bayram tatilinde insanlar sevdiklerine kavuşabilecek ve memleketlerine gidebilecek mi? Herkes bu soruyu merak ediyor. Ramazan Bayramında 9 gün boyunca sokağa çıkma yasağı olacak mı?
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili son karar verilecek. Bu toplantı sonrası corona virüs nedeniyle Ramazan Bayramı'nın insanların evlerinde geçirmeleri istenecek mi büyük merak konusu.Bakanlar kurulu açıklaması yapıldıktan sonra detayları burada sizlerle paylaşacağız.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 9 GÜN MÜ UYGULANACAK?
Geçtiğimiz hafta ve bu hafta sokağa çıkma yasağı resmi tatillerle birleştirildi. Ramazan Bayramı sonuna kadar aynı şekilde devam edecek uygulama sonrası Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının kaç gün uygulanacağı 18 Mart günü düzenlenmesi planlanan toplantı sonrası netlik kazanması bekleniyor. Zira bilindiği üzere 24 Nisan Pazar günü Ramazan Bayramı'nın 1. günü. 23 Nisan Cumartesi günü ise arife. Bayramın ikinci ve üçüncü günü de hafta içine denk geliyor. Hürriyet'in haberine göre söz konusu tabloda sokağa çıkma yasağının 9 gün olabileceği yönünde. Ayrıca diğer seçenekler arasında Ramazan Bayramı'nın arife günü dahil olmak üzere 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi yönünde.
Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi halinde yasak 22 Mayıs saat 24.00'da başlayacak, 31 Mayıs saat 24.00'da bitecek.
BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre bu hafta sokağa çıkma yasağı 30 Mayıs saat 24.00'dan sonra başlayacak. 3 Mayıs saat 24.00'dan sonra sona erecek.
HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK?
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van genelinde ve Zonguldak il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?
Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.
Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı 'yetkisi' iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa'da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 3'üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:
Madde 3/l. "Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;"
935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun a ve b bentleri de şöyle:
a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,
b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,