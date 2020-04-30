1 Mayıs Cuma yarın kargolar açık mı kapalı mı? Yurtiçi MNG Aras Sürat ve PTT Kargo çalışma saatleri

1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Çin'in Vuhan kentinde görülen ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü can almaya devam ediyor. Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi ile 3.081 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık önlemleri alınmaya devam ediliyor. 1 Mayıs nedeni ile hafta sonuda dahil olacak olan 3 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Çoğu kişi kargoların çalışıp çalışmadığını merakla araştırıyor. Peki, 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs Türkiye'de resmi tatil ilan edilen günler arasında bulunuyor.1 Mayıs'ta PTT şubeleri çalışmayacak ama kargo firmalarının bazı şubeleri firmalara göre değişiklik göstererek açık olabilecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
1 Mayıs Türkiye'de resmi tatil ilan edilen günler arasında bulunuyor.1 Mayıs'ta PTT şubeleri çalışmayacak ama kargo firmalarının bazı şubeleri firmalara göre değişiklik göstererek açık olabilecek.
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine genelge gönderildi. Genelgede kargo ile ilgili detay yer aldı.
İşte bakanlığın yayınladığı sokağa çıkma yasağı genelgesinde istisna kapsamında olan kişiler kısmında yer alan ayrıntı:
Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil),yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar...
1 Mayıs Cuma PTT Kargo açık mı? Çalışma saatleri
Devletin kurumu olan PTT Kargo'nun çalışma saatleri 08:30 ila 17:00 arasındadır. Hafta sonu ise tüm şubeler kapalıdır. Bazı bölge şubeleri 13:30'a kadar hizmet verebilmektedir.
1 Mayıs Cuma Yurtiçi Kargo açık mı? Çalışma saatleri
Gönderiniz Yurtiçi Kargo ile geliyor veya gidiyorsa çalışma saatleri 08:30 ila 18:00 arasındadır. Sokağa çıkma yasağında da çalışmaktadır.
1 Mayıs Cuma MNG Kargo açık mı? Çalışma saatleri
Tercihiniz eğer MNG Kargo ise onlar da Yurtiçi Kargo gibi 08:30 ila 18:00 arasında çalışmaktadır. Hafta sonu ise 08:30 ila 15:30 arasında hizmet vermektedirler.
1 Mayıs Cuma Aras Kargo açık mı? Çalışma saatleri
Açılış saati 08:30 olup kapanışı ise 18:00'de yapmaktadır. Hafta sonlarında 08:30 ila 14:00 arasında çalışmaktadır.
1 Mayıs Cuma Sürat Kargo açık mı? Çalışma saatleri
Sürat kargo'nun farklı saat dilimleri bulunuyor. Doğu illerinde 09:00'da batı illerinde ise 08:30'da açıılmaktaadır. Mesai sonu ise 18:30'dur. Doğu şehirlerinde 18:00'e kadar açıktır. Hafta sonunda da 08:30 - 14:00 arasında hizmet vermektedir.
1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?
Her yıl binlerin kutladığı 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmişti. Bu sebeple de bankalar mesai yapmayacak. Yani tatiller. Banka müşterileri ATM ve internet şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.
1 MAYIS'TA YAPILAN HAVALE VE EFT'LER NE ZAMAN KARŞI TARAFA GEÇER?
Bayram sebebiyle çalışmayan bankalar aracılığı ile EFT veya havale yapmak isteyenler paraların karşı tarafa ne zaman geçeceğini merak ediyor. Eğer bu iki işlemden birini yapacaksanız ya da bekliyorsanız ilk mesai günü yani pazartesi gerçekleşecektir.