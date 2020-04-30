1 Mayıs Cuma yarın kargolar açık mı kapalı mı? Yurtiçi MNG Aras Sürat ve PTT Kargo çalışma saatleri

1 Mayıs Cuma Sürat Kargo açık mı? Çalışma saatleri

Sürat kargo'nun farklı saat dilimleri bulunuyor. Doğu illerinde 09:00'da batı illerinde ise 08:30'da açıılmaktaadır. Mesai sonu ise 18:30'dur. Doğu şehirlerinde 18:00'e kadar açıktır. Hafta sonunda da 08:30 - 14:00 arasında hizmet vermektedir.



1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

Her yıl binlerin kutladığı 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmişti. Bu sebeple de bankalar mesai yapmayacak. Yani tatiller. Banka müşterileri ATM ve internet şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.

1 MAYIS'TA YAPILAN HAVALE VE EFT'LER NE ZAMAN KARŞI TARAFA GEÇER?

Bayram sebebiyle çalışmayan bankalar aracılığı ile EFT veya havale yapmak isteyenler paraların karşı tarafa ne zaman geçeceğini merak ediyor. Eğer bu iki işlemden birini yapacaksanız ya da bekliyorsanız ilk mesai günü yani pazartesi gerçekleşecektir.