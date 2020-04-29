İstanbul Eminönü’nde omuz omuza sosyal mesafe!

Coronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafe kuralına Eminönü'nde çok sayıda vatandaşın uymadığı görüldü.Batı Sussex'te yaşayan 36 yaşındaki Haider'ın hayatı uçak koridorlarından market raflarına uzandı. Salgından önce hostes üniforması giyen genç kadın şimdi bir marketin iş kıyafetini giyiyor. Coronavirüs nedeniyle hava yolu şirketi de ekonomik açıdan zor durumda kaldı Haider, çareyi markette çalışmakta buldu.Hava Yolları (THY), Coronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda tüm iç hat ve dış hat uçuşlarını 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etti.Bakanı Abdulhamit Gül, Covid-19'la mücadele kapsamında duruşmaların 2. kez 15 Haziran'a kadar ertelendiğini açıkladı. Gül, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerden 120'sinde Covid-19'a rastlandığını söyledi.Bakanlığı, dün 2 bin 392 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 92 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 114 bin 653, toplam can kaybının 2 bin 992 olduğunu bildirdi. Bakanlık, dün 5 bin 18 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid 19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'a yükseldiğini belirtti.Bakanlığı, 31ildeki 3 günlük sokak kısıtlaması ile ilgili açıklama yaptı: 1 Mayıs'ta market ve manavlar 09.00-14.00 arasında satış yapacak. Bu iş yerleri, 2 ve 3 Mayıs'ta kapalı olacak. 30 Nisan'da market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olacak.