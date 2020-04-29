Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Falezlerde fotoğraf çektirmek isterken düşerek ölen Kazak kadın polis çıktı

    'da, gece yarısı falezlerden denize düşerek ölen Olesia Suspitsina’nın ülkesinde polis olduğu öğrenildi. İşte Takvim Gazetesi’nin 29 Nisan 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Olesia konuşmuş
    'da, gece yarısı falezlerden denize düşen Kazak Olesia Suspitsina'nın (31) ölümü aydınlandı.
    Buna göre genç kadın alkol aldıktan sonra falezlere çıktı. Görüntülü konuşma yaptığı sırada kayalıklardan aşağıya çakıldı.


    MASKE İŞYERİNDEN
    İstanbul Eczacı Odası açıkladı: Kamu veya özel sektör çalışanlarına ücretsiz maske yok. Herkes işyerinden alsın...

    TÜKÜRÜĞE SARI KART
    Salgın, ligleri erteletti. FIFA, "Maçta yere tüküren futbolcuya sarı kart gösterilecek" dedi.


    UZUN EŞEK'E 31 BİN 500
    Ankara'da sokak yasağında uzun eşek oynayan 10 kişi belirlendi. 31 bin 500 TL ceza kesildi.

    KADİR DE POZİTİF...
    Konya'da bir kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker, virüse yakalandı.



    COVID-19 COVID-20
    İngilizler, Corona aşısını maymunda denedi. Başarılı sonuç elde etti. Virüs verilen maymunun önceki ve sonraki hali dikkat çekti.
    Haberler Güncel Falezlerde fotoğraf çektirmek isterken düşerek ölen Kazak kadın polis çıktı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri