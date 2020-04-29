Falezlerde fotoğraf çektirmek isterken düşerek ölen Kazak kadın polis çıktı

Antalya'da, gece yarısı falezlerden denize düşen Kazak Olesia Suspitsina'nın (31) ölümü aydınlandı.
Buna göre genç kadın alkol aldıktan sonra falezlere çıktı. Görüntülü konuşma yaptığı sırada kayalıklardan aşağıya çakıldı.
MASKE İŞYERİNDEN
İstanbul Eczacı Odası açıkladı: Kamu veya özel sektör çalışanlarına ücretsiz maske yok. Herkes işyerinden alsın...
TÜKÜRÜĞE SARI KART
Salgın, ligleri erteletti. FIFA, "Maçta yere tüküren futbolcuya sarı kart gösterilecek" dedi.
UZUN EŞEK'E 31 BİN 500
Ankara'da sokak yasağında uzun eşek oynayan 10 kişi belirlendi. 31 bin 500 TL ceza kesildi.
KADİR DE POZİTİF...
Konya'da bir kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker, virüse yakalandı.
COVID-19 COVID-20
İngilizler, Corona aşısını maymunda denedi. Başarılı sonuç elde etti. Virüs verilen maymunun önceki ve sonraki hali dikkat çekti.
Buna göre genç kadın alkol aldıktan sonra falezlere çıktı. Görüntülü konuşma yaptığı sırada kayalıklardan aşağıya çakıldı.
MASKE İŞYERİNDEN
İstanbul Eczacı Odası açıkladı: Kamu veya özel sektör çalışanlarına ücretsiz maske yok. Herkes işyerinden alsın...
TÜKÜRÜĞE SARI KART
Salgın, ligleri erteletti. FIFA, "Maçta yere tüküren futbolcuya sarı kart gösterilecek" dedi.
UZUN EŞEK'E 31 BİN 500
Ankara'da sokak yasağında uzun eşek oynayan 10 kişi belirlendi. 31 bin 500 TL ceza kesildi.
KADİR DE POZİTİF...
Konya'da bir kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker, virüse yakalandı.
COVID-19 COVID-20
İngilizler, Corona aşısını maymunda denedi. Başarılı sonuç elde etti. Virüs verilen maymunun önceki ve sonraki hali dikkat çekti.