"BİZ TELAŞI SEVEN MİLLETİZ"

Telaş içeresinde alışveriş yapan Mustafa Tatlı da, "Kısıtlama bitti, mecburen alışverişe çıktık. Biz telaşı seven bir milletiz. Milletimiz mesafeyi korusa herkes alacak. Herkese yetecek kadar et var. Genelde kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar telaş yapıyor, onlar kalabalık yapıyor. Yoksa vaktimiz çok var. Şimdi alamasak 2 saat sonra alırız. Mesafeyi koruyalım ki bu milleti savuşturalım. Biz bölge olarak da sakatatı seviyoruz. Ciğeri, dalağı, yüreği seviyoruz, o yüzden fazla talep var" ifadelerini kullandı.