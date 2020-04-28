Nikko Jenkis Kimdir? Nikko Jenkins, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Akıl hastalığı sorunu olan seri katil, yaptıklarıyla insanları şaşkınlığa uğratmayı başarmıştı. Tantı Apophis'e benzemek adına dilini ikiye bölen ve cinsel organını tereddüd etmeden kesen Nikko Jenkins'in kim olduğunu merak eden vatandaşlar araştırmalara başladı. Peki Nikko Jenkins kimdir? Nikko Jenkins, seri katil midir? 16 Eylül 1986 yılında, Amerika'nın eyaletinde dünyaya gelen Nikko Jenkins 4 kişiyi öldürmek suçundan önce idama mahkum edilmiş ve ardından cezası ömür boyu hapse çevrilmişti.
NİKKO JENKİNS KİMDİR?
16 Eylül 1986 yılında, Amerika'nın eyaletinde dünyaya gelen Nikko Jenkins 4 kişiyi öldürmek suçundan önce idama mahkum edilmiş ve ardından cezası ömür boyu hapse çevrilmişti. Nikko Jenkins'in Mısır Tanrısı Apophis'e benzemek için cinsel organını kestiği ve dilini ikiye ayırdığı biliniyor. Nikko Jenkins 2015 yılında alnına 666 rakamını yazdırmıştı. Ağustos 2013'te Nikko Jenkins, Juan Uribe-Pena ve Jorge Cajiga-Ruizon'u kurşunlayarak öldürmüştü.
SERİ KATİL NİKKO JENKİNS NE YAPMIŞTI?
Olayın ardından yalnızca 8 gün sonra Jenkins, kız kardeşi ile Curtis Bradford'ı katletti. Jenkins son olarak Andrea Kruger'i aracından indirmiş ve kurşun yağdırmıştı. Yaşanan korkunç katliamların ardından 35 yaşındaki seri katil kısa bir süre içinde yakalanmıştı.
MISIR TANRISI APOPHİS NEDİR?
Apophis Mısır mitolojisinde, Nun'ın suyu dedikleri ve kutsal ettikleri Nil Nehri'nde yaşayan çok büyük bir yaratıktır. Devasa bir yılan olduğu söylenir. Şeytani bir cin/iblis olan Apophis karanlığın ve kaosun tanrısı ve sembollerindendi. Varlığına dair inanç Orta Krallık döneminde ortaya çıkmış ve daha sonraki hanedanlıklar boyunca da devam etmiştir.
Bazı söylentilere göre de Ra her gün doğumunu başlatmak için 12. kapıya geldiğinde onu durdurmaya çalışırmış. Ayrıca Set'in firavunluğunu kaybetmesinden sonra Apophis ile Ra'ya karşı birleştikleri de söylenir.
ONUNLA EVLENMEK İSTEYEN VAR
ABD'de yaşayan 46 yaşındaki Dawn Arguello, 35 yaşındaki seri katil Nikko Jenkins ile evlenmek istediğini söyleyerek herkesi şaşırttı. Omaha World-Herald'da yer alan habere göre 46 yaşındaki Dawn Arguello, 2013 yılında dört kişiyi kurşunlayarak öldüren Nikko Jenkins için, 'oldukça hassas' ve 'çok zeki' sözlerini söyledi. Psikologların 'akıl hastası' tanısı koyduğu Nikko Jenkins, 4 kişiyi öldürmek suçundan önce idama mahkum edilmiş ve ardından cezası ömür boyu hapse çevrilmişti.