Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    , ve Barosu'dan İslam'a saldırı!

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur’an ayetlerinden yola çıkarak zina ve eşcinselliği eleştirdi. Barosu, ve , Erbaş’ı hemen linç etmeye girişti.

    'Baro'nlar İslam’a saldırdı
    Diyanet İşleri Başkanı , Kur'an ayetlerinden yola çıkarak zina ve eşcinselliği eleştirdi.
    Barosu, ve , hemen lince girişti. Ramazan ayında yapılan bu saldırıya, büyük tepki geldi.



    İSLAM'A SALDIRI
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cuma hutbesinde, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti" dedi. , "Sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın" diyerek Erbaş hakkında linç kampanyası başlattı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kur'an-ı Kerim ayetlerinin kaynak alındığı o hutbeyi 'nefret dili' ve 'düşmanlaştırıcı' olarak nitelendirdi. HDP İzmir Milletvekili da linç kampanyasına destek verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında TCK'nın 216/3 maddesi kapsamında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.



    CHP'li Faik Öztırak



    HDP'li Serpil Kemalbay



    Diyanet İşleri Başkanı Ali



    ÇIĞ GİBİ TEPKİ
    TBMM BAŞKANI ŞENTOP: Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına, onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.
    CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: Allah'ın hükmüne dil uzatanlar bu dünyada da ahirette de hüsrandadır.
    AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: Faşizmin en küstah ve terbiyesiz hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi ibretliktir.

    Haberler Güncel CHP, HDP ve Ankara Barosu'dan İslam'a saldırı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri