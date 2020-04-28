19 MAYIS NEDEN ÖNEMLİ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı. Bugün itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk, bu bayramı Türk gençliğine armağan etti.

Türk tarihinde kutlanması gereken günlerden biri 19 Mayıs 1919, Anadolu'da yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır.

19 Mayıs'ın millî bayram olarak ilan edilmesi de bu tarihinin önemi vurgulamaktadır.

Şanlı Türk Tarihi birçok başarılarla süslüdür. Tarihimizde yaşanmış olan bu başarılar hiçbir zaman unutulmaması için bu başarıları elde eden insanlarımızın hatırlanması amacı ile belirli gün ve haftalarda bir dizi etkinlikler düzenlenmektedir.

Milletçe kutladığımız bu milli bayramlardan birisi de19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'dır. 19 Mayıs tarihi Türkiye Cumhuriyeti için çok şey ifade etmektedir. 19 Mayıs 1919 günü Atatürk'ün Samsun'a milli mücadeleyi başlatmak için geldiği bir gün olması sebebiyle aslında Türk milletinin de kurtuluşunun başladığı gündür. Atatürk'ün doğum gününü soranlara, 19 Mayıs'ı işaret etmesi bunun en büyük kanıtıdır.

19 Mayıs 1919 tarihi, bir toplumu esaret altında kalmaktan kurtaran, Türk Milletinin ulus olmaya yönelik olarak yazgısını değiştiren, yarınlarını aydınlatan, sonuçta tam bağımsızlığını sağlayan Türk ulusunun ve Atatürk'ün doğum günüdür. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı günün milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilmesi, 19 Mayıs 1919 tarihine büyük bir anlam katmaktadır. Atatürk'ün bu günü genç