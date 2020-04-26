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    • Güncel
    • 26.04.2020 Gazete
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    Tokat'ta görülen 'güneş halesi' ilgi çekti

    Tokat’ta güneş halesi olayı yaşandı. Gökyüzünde halkalar gören vatandaşlar, cep telefonlarına sarıldı... Tarihte eski inanışlara göre güneşin etrafında oluşan halka olan hale, yağmurun habercisi olarak nitelendiriyor.

    Şu 'hale' bak!
    Tokat'ta, dün öğle saatlerinde ilginç anlar yaşandı. Gökyüzünde 'güneş halesi' çıktı. Güneşin etrafında halka oluştuğunu gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarına sarıldı. Büyülü anları kayıt altına aldı. Gökyüzüne bakarken halkayı fark ettiğini söyleyen esnaf Adem Şimşek, İlk defa denk geldiğim için fotoğrafını çektim. Arkadaşlarımla da paylaştım. Onların da hoşuna gitti" dedi.

    GÜNEŞ HALESİ NEDİR?
    Tarihte eski inanışlara göre güneşin etrafında oluşan halka olan hale, yağmurun habercisi olarak nitelendiriyor. Meteoroloji biliminde de yüksek bulutlar genellikle fırtına öncesinde gelir, bir nebze bu eski anlayışı doğrular niteliktedir.



    Vatandaşlar, cep telefonlarıyla güneş halesini kayıt altına aldı.
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