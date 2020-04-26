Sarallar'a karşı yeni iddianame! O eylemlere de yer verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda Sarallar olarak tanınan suç örgütüne yönelik yeni bir iddianame düzenlendi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, suç örgütünün lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu 39 şüpheli yer aldı. İddianamede, Sarallar'ın Şişli'deki esnafı dolandıran İşlem Döviz ile ilgili eylemlerine de yer verildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler şu şekilde: Bayram Saral, Burhanettin Saral, Ahmet Ali Demirkapı, Erol Hacıosmanoğlu, Abdulkadir Akbaş, Ali Yürek, Ali Uğur Uzun, Murat Keskin, Murat Osman Özdemir, Altan Saral, Bayram Akgül, Süleyman Korkmaz, Celal Tükenmez, Ecmel Faik Sarıalioğlu, Ekrem Yıldız, Emir Turacık, Faruk Nalbant, Fatih Arslan, Vedat Dündar, Fuat Nalbant, İmdat Kurt, İsa Özkan, Mehmet Gezer, Muhammet Burak Özkan, Muharrem Kar, Mustafa Çelik, Mustafa Karslı, Yalçın Ayhan, Fatih Poyraz, Osman Eldek, Ozan Murat Yılmaz, Rıdvan Çavaş, Salih Zeki Erarslan, Sami Özkan, Serkan Sağıral, Tüncay Çavaş, Umut Kurt, Ümit Özyürek, Volkan Özkan…

İddianamede müştekiler ise şu şekilde: Fatih Kesim, Azer Amiraslanov, Ivelına Marınova Angelova, Leon Barahya…

İki bölümden oluşan iddianamede ilk bölümde Sarallar Suç Örgütü'nün 5 ayrı eylemi sıralandı. Eylemlerden birisi de Sarallar'ın Şişli esnafını dolandıran İşlem Döviz'in ortaklarına ilişkin yağma teşebbüsü olarak kaydedildi. İddianamede yer alan ikinci bölümde ise 'Sarallar Suç Örgütü'nün tüm içyapısı ve özellikleri anlatıldı.

ÖRGÜT ANLATILDI

İddianamede, Sarallar suç örgütünün tehdit ve cebir yöntemlerini kullanarak suç mağdurlarından yağma yoluyla para tahsil etmek üzere kurulmuş çıkar amaçlı bir örgüt olduğu kaydedildi. Örgütün bazen gerçekten de suç mağdurlarına 3. kişilere olan borçlarını kendi üzerlerine geçtiğini ve bu şekilde alacaklı olduklarını iddia ederek çoğu zaman da gerçekte bir borç - alacak ilişkisinin varlığını aramaksızın mağdurlara ulaşarak borçlu olduklarını ve ödeme yapmasını istedikleri belirtildi. Örgütün 'Sarallar' soy ismi ve bununla anılan daha önceki korkutuculuk özelliğini kullanarak suça konu para veya mal varlıksal değerlerin yağmalama yoluna gittikleri belirtildi.

BİR NUMARA BURHANETTİN SARAL

Örgütün liderinin Burhanettin Saral olduğu anlatılan iddianamede, şüphelinin mutlak bir otoriteye sahip olduğu ve talimatlarının sorgulanmaksızın yerine getirildiği ifade edildi.

AĞIR CEZA'DA YARGILANACAKLAR

Savcılık, 39 şüphelinin 'Nitelikli yağma', 'Nitelikli Tehdit', 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek', 'Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma ve yardım etme' suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Tüm şüpheliler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.