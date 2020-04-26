Marmaris İlçesi'nin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Çamlı'daki Gelibolu Adası, 22 hissedarının aralarında anlaşmaya varması sonucu 15 milyon dolara satışa çıkarıldı. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan 34 bin 854 metrekare alana sahip adaya, spor alanları ve günübirlik kullanıma yönelik tesislerin yapılabileceği açıklandı.
Özgür Kürşat
SU ALTI MAĞARALARI
Hissedarlarından Özgür Kürşat, adanın kendilerine dedelerinden miras kaldığını belirtti. Kürşat, "Önünde sualtı mağaraları bulunan adaya günübirlik tesis yapılmasına izin veriliyor. Turizm için değerlendirilebilir bir alan. Çok hissedarlı olduğumuz için böyle bir şey düşünmeden, satışına yöneldik. 15 milyon dolar bir fiyat belirledik. Ciddi bir müşteri çıktığı takdirde pazarlığımız olacaktır" diye konuştu.
Gelibolu Adası, doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Özgür Kürşat
SU ALTI MAĞARALARI
Hissedarlarından Özgür Kürşat, adanın kendilerine dedelerinden miras kaldığını belirtti. Kürşat, "Önünde sualtı mağaraları bulunan adaya günübirlik tesis yapılmasına izin veriliyor. Turizm için değerlendirilebilir bir alan. Çok hissedarlı olduğumuz için böyle bir şey düşünmeden, satışına yöneldik. 15 milyon dolar bir fiyat belirledik. Ciddi bir müşteri çıktığı takdirde pazarlığımız olacaktır" diye konuştu.
Gelibolu Adası, doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.