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    • 26.04.2020 Gazete
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    104 milyon TL’ye satışta

    Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. Parası olan, adalara kaçtı. ’daki ’nın 22 hissedarı da kendi aralarında anlaştı. 34 bin metrekarelik ada, 15 milyon dolara satışa çıkarıldı.

    'Ada'ğa kalktılar!
    Marmaris İlçesi'nin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Çamlı'daki , 22 hissedarının aralarında anlaşmaya varması sonucu 15 milyon dolara satışa çıkarıldı. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan 34 bin 854 metrekare alana sahip adaya, spor alanları ve günübirlik kullanıma yönelik tesislerin yapılabileceği açıklandı.



    Özgür Kürşat

    SU ALTI MAĞARALARI
    Hissedarlarından , adanın kendilerine dedelerinden miras kaldığını belirtti. Kürşat, "Önünde sualtı mağaraları bulunan adaya günübirlik tesis yapılmasına izin veriliyor. Turizm için değerlendirilebilir bir alan. Çok hissedarlı olduğumuz için böyle bir şey düşünmeden, satışına yöneldik. 15 milyon dolar bir fiyat belirledik. Ciddi bir müşteri çıktığı takdirde pazarlığımız olacaktır" diye konuştu.



    Gelibolu Adası, doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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